Bullrich prioriza Reforma Laboral y Presupuesto 2026 para diciembre

Patricia Bullrich confirmó que el oficialismo priorizará el tratamiento de la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026 durante diciembre. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado informó que la iniciativa laboral ingresará por la Cámara Alta y postergó la discusión del nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la Ley de Inocencia Fiscal para una segunda etapa.

La senadora aseguró contar con los números necesarios para la aprobación, aunque no precisó la cantidad exacta de adhesiones comprometidas. Sostuvo que las negociaciones ya iniciaron y apuntó a dialogar con sectores dispuestos a votar, tras descartar el apoyo de quienes rechazan las leyes laborales.

Bullrich reconoció un “desentendimiento” con la vicepresidente Victoria Villarruel durante la jura de legisladores. Definió su rol en el Senado como un instrumento para aprobar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y desestimó conflictos internos o bloqueos por parte del kirchnerismo.

En materia de seguridad, ratificó a Alejandra Monteoliva como su reemplazante en el Ministerio. Indicó que la funcionaria continuará las políticas y estrategias preexistentes de la cartera.

Respecto a la situación de la AFA, Bullrich mencionó las investigaciones judiciales sobre Claudio Tapia y la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos. Confirmó que el Ministerio de Seguridad envió denuncias por inconducta ante la FIFA y señaló que la administración se aparta tras la intervención de la Justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)