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¿Qué habrán tenido que entregar a cambio?

La polémica surgió como un efecto colateral de otra controversia: la investigación sobre el origen de los fondos que utilizó el vocero presidencial/Jefe de Gabinete (y hoy, nada porque no lo pueden mostrar), Manuel Adorni, para comprar un departamento en el barrio de Caballito. A raíz de este episodio, trascendió una lista de 50 nombres de diputados, senadores y altos funcionarios que contrajeron créditos hipotecarios muy onerosos, principalmente en el Banco Nación (y en algunos casos en entidades privadas). Hay 50 legisladores tomadores de esos créditos y una de ellas es la diputada nacional Ana María Ianni de Santa Cruz, quien figura con una deuda tomada de 180 millones de pesos.

Las Pastillas del Domingo: ¿Qué entregaron a cambio?; A los amigos no se los deja a pata; ¿Así pretende confundir? y Cómo vivir 30 años seguidos de un mismo laburo

La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) hizo una denuncia penal para que se investigue si estos préstamos se otorgaron bajo criterios técnicos objetivos y habituales de la entidad bancaria, o si existió un uso privilegiado de los recursos del Estado, favoritismos, conflictos de intereses o delitos contra la administración pública. O lo que en algún punto se supone: les facilitaron la obtención de un millonario crédito a cambio de algún favor político (manos en el recinto, ausencias oportunas, quorum necesarios, etc).

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Los Libertarios va de suyo que son tan corruptos como cualquiera y de hecho la mayor cantidad de beneficiados son de ese partido gobernante, pero los “opositores” al gobierno de LLA que se incluyen en la lista llaman la atención y levantan aún más sospechas, ellos son (hasta el momento):

Martín Maquieyra (PRO): tomó un crédito del Banco Nación por aproximadamente $213.292.000.

Ana María Ianni (Unión por la Patria): mantiene deudas por unos 180 millones de pesos, de los cuales $58.274.000 corresponderían al BNA.

Juan Manuel López (Coalición Cívica – mandato cumplido): registra un crédito hipotecario con el BNA por $199.267.000.

María Virginia Gallardo (La Libertad Avanza): posee un crédito hipotecario en la entidad oficial por $159.769.000.

Ignacio García Aresca (Provincias Unidas): es uno de los que registra mayor deuda total (alrededor de 520 millones), aunque se aclaró que el grueso corresponde a la compra de maquinaria agrícola mediante una financiera privada, mientras que su deuda hipotecaria con el BNA asciende a $ 83.419.000.

Actualmente, el tema se encuentra en la etapa inicial de la investigación judicial, donde se deberá probar si efectivamente hubo un trato preferencial con estos legisladores propios y de la oposición o si los funcionarios cumplían con los mismos requisitos patrimoniales y de ingresos exigidos a cualquier ciudadano para acceder a esos montos. No se entiende aún cómo han accedido a estos créditos si los legisladores no tienen estabilidad laboral y por lo tanto el Banco deberá certificar si se ha asegurado el cobro. Todo saldrá a la luz. Es uno de los principales razonamientos de los que se parte para investigar esta trama oculta de (la nueva) corrupción nacional.

Ahora vemos a los “celestes” (FPV) mezclados con los “violetas” (LLA) y entre ellos a la protegida del intendente Javier Belloni ¿Los “muchachos” del FPV no le tendrían que pedir explicaciones a la “compañera”?

A los amigos no se los deja a pata

Los vecinos de Río Turbio ven a diario al ex Ministro de Gobierno Nicolás Brizuela desplazarse de un lado otro de la ciudad o fuera de ella a bordo de una camioneta oficial ploteada con la marca de la “Gobernación Claudio Vidal” y muchos son los que se preguntan si luego de haber pasado por la alta función pública en la provincia, existe un derecho adquirido para que los “compañeros” sigan gozando de ciertos privilegios, más aún en una provincia que presume de estar al borde de la quiebra, se debate en la emergencia económica y se escucha a los altos funcionarios hablar a diario de la necesidad de cuidar los recursos.

Las Pastillas del Domingo: ¿Qué entregaron a cambio?; A los amigos no se los deja a pata; ¿Así pretende confundir? y Cómo vivir 30 años seguidos de un mismo laburo

Brizuela tiene el rodado para su uso personal y partidario y de hecho, muchas veces en el día se la ve parada frente a la Unidad Básica cuando realiza actividades proselitista, porque pareciera que quiere ser intendente; el resto del tiempo permanece en el domicilio particular y afectada a las actividades particulare/familiares de quien ostenta un cargo en la cuenca, que nadie sabe de qué se trata ni lo que hace, pero evidentemente ha sido un premio a la lealtad, luego de renunciar a la banca para que asumiera Pedro Luxen y más tarde, como Ministro de Gobierno, tuvo que dar un paso al costado para que asumiera la actual Ministra Belén Elmiger. No queda claro si lo sacaron por necesidad o por inútil, pero el vecino de Río Turbio, tenga en cuenta que va a ser candidato en esa comuna; después nadie podrá decir que no lo advertimos.

La opereta berreta que pretende confundir

Es estos días circuló un video burdamente editado, en el cual el Gobernador Claudio Vuidal, presente en una formación de la policía provincial, luego de saludar a la tropa formada, no se escuchaba el saludo de los policías, una artimaña burda de sectores políticos del intendente Pablo Grasso o policiales apoyados por éste, que intentaron engañar (como tantas otras veces) a la audiencia de las redes sociales y la opinión pública en general, haciéndoles creer que en medio de la crisis policial que vive Santa Cruz, los efectivos le habían dado la espalda al mandatario, lo cual instalaba una duda sobre la autoridad propia del Gobernador a quien (supuestamente) le habían faltado el respeto en vivo.

Pero como la mentira tienen patas cortísimas, con solo escuchar el audio alterado del video repartido en las redes para que algún desprevenido caiga en la trampa, el más lego en la materia se da cuenta que fue sido borrado desprolijamente la pista para simular un silencio que nunca existió.

A la gente de Grasso, le decimos que deben afinar la puntería y si van a ensuciar, asegúrense de usar la inteligencia y el profesionalismo, porque el amateurismo en estos menesteres, se huele de lejos y termina siendo vergüenza propia (de la cual carecen).

Cómo vivir 30 años seguidos de un mismo laburo

No solemos reproducir apostillas que se viralizan en las redes, pero en este caso nos pareció muy acorde para reflexionar sobre quienes nos gobernaron, gobiernan y posiblemente nos gobernarán y con ese objeto transcribir la línea de tiempo de Pablo Gerardo González, un todo terreno kirchnerista que está “para todo trámite”, ahora y en el futuro y “donde lo necesiten”.

Año 1993: Asesor legal de Servicios Públicos.

Asesor legal de Servicios Públicos. 1994: Director de Distrigas S.A.

Director de Distrigas S.A. 1996: Gerente de Asuntos Legales de Servicios Públicos.

Gerente de Asuntos Legales de Servicios Públicos. 1999 a 2003: Subsecretario de Recursos Tributarios.

Subsecretario de Recursos Tributarios. 2003 a 2007: Fiscal de Estado.

Fiscal de Estado. 2007: Ministro de Gobierno de Santa Cruz.

Ministro de Gobierno de Santa Cruz. 2007: Diputado Provincial.

Diputado Provincial. 2008 a 2011: Jefe de Gabinete de Ministros.

Jefe de Gabinete de Ministros. 2011: Senador Nacional.

Senador Nacional. 2014: Integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. 2015: Vicegobernador de Santa Cruz.

Vicegobernador de Santa Cruz. 2019: Diputado Nacional.

Diputado Nacional. 2021: CEO de YPF hasta el 10 de diciembre de 2023.

Y esto no termina acá, para el 2027 seguramente lo seguiremos nombrando ya sea asociado al kirchnerismo más rancio (Grasso, Belloni, Alicia) o acompañando la campaña de Jairo Guzmán (LLA), con quien tiene un acercamiento muy estrecho y para quien el libertario trabajó en la Unidad Básica que tiene González en Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)