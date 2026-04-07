Ministro de Economía aseguró que “la crisis de recursos es una realidad en todo el país”

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(OPI TdF) – El ministro de Economía, Alejandro Barrozo aseguró que el adelanto de fondos coparticipables a las provincias responde a una “crisis de recursos que es una realidad en todo el país”.

La decisión del gobierno nacional que conduce el presidente Javier Milei de adelantar hasta 400 mil millones de pesos a unas 12 provincias para aliviar los problemas de caja es un desahogo momentáneo ante la crítica situación financiera.

El esquema de adelanto de coparticipación fue para Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

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Según los alcances del decreto nacional los fondos deberán ser “devueltos antes de fin de año, con una tasa del 15%, considerablemente inferior al costo de financiamiento actual, que oscila entre el 30% y el 45%”.

Barrozo dijo que “hemos logrado el reconocimiento de que la situación económica y financiera es compleja en las provincias. Esto no es un problema aislado, es una realidad que atraviesa a todo el país”.

El titular de Economía señaló que la situación se debe a “la caída de la coparticipación federal y de otros recursos. Este adelanto de fondos es también un logro del diálogo y de las gestiones que se llevaron adelante ante Nación. Poder acceder a financiamiento con tasas más bajas y plazos razonables es clave para llevar previsibilidad a las provincias”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)