La misión Artemis II bordeó la cara lunar

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La tripulación de la misión Artemis II fotografió la cara oculta de la Luna durante el último sobrevuelo orbital. Los exploradores espaciales registraron una serie de imágenes inéditas del relieve exterior, e incluyeron la “puesta de Tierra” que captaron el lunes 6 de abril.

El evento técnico replica la fotografía “Earthrise” (Amanecer de la Tierra). El astronauta Bill Anders inmortalizó aquella escena original hace 58 años a bordo de la expedición Apolo 8.

La nave Orión fijó una marca máxima para los registros de exploración tripulada. El vehículo alcanzó una distancia de 252.756 millas (unos 406.770 kilómetros) respecto de nuestro planeta.

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Durante la fase de mayor aproximación, los navegantes posicionaron la estructura a 4.070 millas de la superficie lunar. Esta maniobra operativa habilitó la captura de detalles topográficos de alta precisión del lado oscuro.

La imagen principal muestra una Tierra de azul tenue y nubes brillantes detrás del horizonte craterizado. Los especialistas consiguieron este encuadre directamente a través de las ventanillas de la cápsula.

El primer plano de la composición visual expone con nitidez el cráter Ohm. Esta formación topográfica exhibe bordes escalonados y picos centrales, que el impacto y la posterior solidificación del material lunar licuado moldearon en la superficie del satélite. (Agencia OPI Santa Cruz)