UIF acusa a Kirchner de liderar recaudación ilegal en juicio Cuadernos

- Publicidad -

La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó formalmente a Cristina Fernández de Kirchner de liderar una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales entre 2008 y 2015. El organismo presentó los cargos durante la séptima audiencia del juicio por los cuadernos de Oscar Centeno ante el Tribunal Oral Federal 7.

El documento leído ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli ubica a Néstor Kirchner y a la ex mandataria al frente de la estructura. La querella, encabezada por Paul Starc, sostuvo que el sistema funcionó desde el Poder Ejecutivo para el cobro de porcentajes a contratistas del Estado.

La UIF detalló los puntos de entrega del dinero: los departamentos de Uruguay 1306 y Juncal 1411 en la Ciudad de Buenos Aires, la Residencia de Olivos y la Casa Rosada. Los fondos eran recibidos por los presidentes o sus secretarios privados y luego trasladados a Río Gallegos.

- Publicidad -

La acusación citó las declaraciones de los arrepentidos Claudio Uberti y Ernesto Clarens. Ambos afirmaron haber entregado dinero al fallecido secretario Daniel Muñoz en los domicilios de Recoleta. Carlos Wagner declaró que la operatoria se reactivó en 2012 y continuó hasta el final del mandato.

Clarens identificó aportes de las firmas ESUCO, Cartellone, Chediack y Roggio. El financista vinculó los pagos a la financiación de campañas políticas entre 2012 y 2015 y a la obtención de obras públicas, concesiones viales y subsidios. (Agencia OPI Santa Cruz)