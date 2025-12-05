Fútbol para Todos: absuelven a Fernández y Capitanich

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal 1 absolvió a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich en la causa Fútbol para Todos y rechazó el pedido de decomiso de 456 millones de pesos. Los jueces anularon por unanimidad la acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio por falta de fundamentación.

La resolución beneficia a un total de 14 imputados, lista que incluye al ex titular de la AFA Luis Segura y a ex directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados. El Ministerio Público había solicitado penas de hasta tres años de prisión para seis de los acusados por administración fraudulenta de fondos estatales entre 2009 y 2015.

Los magistrados Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg concluyeron que la carencia de valoración de prueba en el alegato fiscal impidió determinar responsabilidades penales. El fallo sostiene que no existió una acusación válida para procesar el manejo del dinero del convenio de televisación.

El tribunal fijó el 11 de marzo del próximo año para la difusión de los fundamentos de la sentencia. El fiscal Osorio podrá apelar la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal a partir de esa fecha. (Agencia OPI Santa Cruz)