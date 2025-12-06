Se va otro año sin resolver uno de los temas más vergonzosos que afectan al gobierno provincial y a los diputados: Fernando Españón, el abusador protegido

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Termina el año calendario y legislativo y el tema del desafuero de Fernando Españón sigue en el freezer por decisión de los diputados del SER y sus cómplices integrantes de la UCR y Encuentro Ciudadano que lo tienen “pisado” en Comisiones, por orden del Gobernador Claudio Vidal, el Vicegobernador Fabián Leguizamón y la operación permanente dentro de la Legislatura por parte de Pedro Luxen.

Sin duda existe alguna señal social y política que el gobierno provincial no ha captado con claridad y el fracaso total que tuvo en las elecciones legislativas debería generar algún tipo de alarma en el círculo rojo del Gobernador si es que desea llegar al 2027 con alguna posibilidad electoral, porque si bien no es éste el único tema que relegó al candidato del gobierno a la tercera posición, constituye una flagrante advertencia popular de que el votante medio no acepta proteger a personajes inmorales que son blindados por el gobierno para que la justicia no actúe. Esta falta de transparencia y ocultamiento de la verdad, usando para ello el poder conferido en las urnas, es tomado por la opinión pública como una burla, la misma que castigó a Milei en las legislativas bonaerenses.

Y volvemos a repetir un hecho puntual que ni Milei ni Vidal parecen entender: ninguno de ellos tiene votos propios en la magnitud que se reflejó sus respectivos triunfos en el 2023; su electorado es fluctuante y se compone de los que votan contra el kirchnerismo, peronistas desencantados, los emergentes de otros partidos que usan el voto para castigar a los partidos tradicionales, los independientes (que hoy votan a uno y mañana pueden votar a otro), etc y del otro lado está el peronismo/kirchnerismo que posee un número más reducido de voto propio pero es un 25% (más o menos) que permanece allí, fijo, sea quien sea el candidato que ponga la estructura y haga lo que haga mientras esté en funciones (CFK, Alicia, Fernández, Axel, Massa, Capitanich, Infrán, etc). En Santa Cruz solo esto explica que el cura Molina, sea diputado nacional. Este voto duro, ni Milei ni Vidal lo tiene.

El voto fluctuante

El votante de Claudio Vidal solo responderá el 2027 si ve que el gobernador es distinto a lo establecido y en dos años, el santacruceño medio se dio cuenta que no votó ningún cambio, es más, en algunos aspectos el cambio fue peor que la anterior gestión. Este fenómeno del voto fluctuante ha sido mal interpretado tanto por el gobernador de Santa Cruz como por el Presidente y el accionar temerario de ambos, los pone al borde del rechazo público en el 2027 cuando ambos quieran pedir el voto si es que no han redireccionado sus respectivas gestiones, la economía, afinado la sensibilidad social y erradicado la corrupción a nivel nacional y los mismos ítems en Santa Cruz, donde además aparecen manifestaciones muy antipopulares del gobierno como la falta de funcionarios capaces, los negocios espurios del gobernador, algunos de sus ministros y empresarios afines, la poca claridad en el manejo de organismos como el Tribunal de Cuentas, la Caja de Servicios Sociales, el incumplimiento salarial a los gremios y su arremetida pírrica contra la justicia, no para mejorarla sino para poner allí a sus propios amigos, solo por nombrar unos pocos focos de conflicto.

Dentro de ese contexto el gobierno mantiene como bandera negra de su gestión, al “Caso Españón”, un tema demasiado urticante, antipopular y extremadamente sensible a la piel social, porque ataca cuestiones de alto impacto en los sectores más vulnerables como son los abusos y la falta de justicia.

El gobierno de la provincia arriesga todo su capital político (o el que le queda) por salvarle el pellejo al amigo del gobernador, un abusador del poder y de las mujeres que Claudio Vidal y los diputados del SER siguen blindando para impedir que la justicia lo investigue y eventualmente lo juzgue.

Existen contra él tres denuncias de abuso sexual, una de ellas con acceso carnal, además de abuso de autoridad y corrupción administrativa. El Juez Yance no ha vuelto a la carga para ratificar e insistir con los pedidos de desafuero y los diputados del oficialismo mantienen pisada la decisión para que el trámite no entre al recinto y se extinga. Todos cómplices y nadie con dos dedos de frente, puede pensar que semejante baldón político no terminará afectando al gobierno en las próximas elecciones.

Los cómplices

Posiblemente Vidal crea o piense que “ya pagó el costo” político con la mala elección de Daniel Álvarez o que ese fracaso se debió, fundamentalmente, a la mala elección del candidato; pero no es así. La placa radiográfica que le ha hecho la gente a su gestión, decidió el voto popular negativo que coronó una mala elección. Le dieron la espalda por múltiples factores y en gran parte el “Caso Españón” es un peso tan negativo para esta administración que les va a costar caro electoralmente a los legisladores que sin autocrítica ni capacidad de decisión propia, actúan en la Cámara como hacen los kirchneristas, por orden de Vidal, Leguizamón y Luxen y no por razonamiento y decisión propia, continuando el paradigma K de convertir el recinto en “la cueva de las manos”.

Sin duda el público deberá tener en cuenta estos nombres que vamos a enumerar para entender quiénes son los cómplices del Gobernador y el Vice en el mantenimiento de la cobertura legislativa de un abusador y corrupto como Fernando Españón. Ellos son los diputados:

Patricia Urrutia (Caleta Olivia); Alfredo Martínez (Gob Gregores); Javier Jara (Las Heras); Fernando Pérez (Los Antiguos); Cristina Ojeda (Perito Moreno); José Luis Quiroga (Pico Truncado); Santiago Aberastain (Puerto Deseado); Mario Boffi (Pto San Julián); Fabiola Loreiro (Puerto Santa Cruz); Fernando Españón (diputado que se vota asimismo para autoprotegerse); Adriana Nieto; Pedro Luxen; Claudia Barrientos y Fabián Leguizamón, Presidente del cuerpo que vota en favor de Españón y lo protege de la justicia negando el desafuero del denunciado para que no sea investigado y alcanzado por la justicia ante los presuntos delitos que ha cometido. (Agencia OPI Santa Cruz)