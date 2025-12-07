El 40% de los hogares medios gastó ahorros para cubrir gastos corrientes

- Publicidad -

Un informe técnico del Instituto Argentina Grande (IAG), procesado sobre microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, certifica que el 53% de los hogares de ingresos medios recurrió a estrategias financieras complementarias para cubrir sus gastos corrientes durante el segundo trimestre de 2025. El indicador de este segmento supera al promedio general nacional, que se ubicó en el 48%, y expone una mayor necesidad de financiamiento externo o descapitalización en los deciles medios respecto a los bajos.

El desglose de las variables financieras muestra que el consumo de stock de capital operó como el principal mecanismo de cobertura. El 40% de los hogares de clase media gastó sus ahorros para cancelar obligaciones mensuales, cinco puntos porcentuales por encima del promedio general del 35%. De manera simultánea a la liquidación de activos financieros, el relevamiento detectó que el 9% de los hogares procedió a la venta de pertenencias físicas para obtener liquidez inmediata.

La toma de deuda registró valores superiores al pico de 2024. El 25% del total de los hogares se endeudó con conocidos o entidades financieras. El análisis sectorial indica que el 18% de los hogares de ingresos medios contrajo pasivos con bancos, cifra que contrasta con el 12% registrado en los sectores bajos. Este incremento en el apalancamiento bancario coincide con un deterioro en la capacidad de repago: la morosidad en créditos personales alcanzó el 9,1%, el registro más alto de la serie histórica disponible.

- Publicidad -

El cambio en la estructura de costos fijos por la quita de subsidios explica la absorción de ingresos. Según los datos aportados por el IAG, la canasta de servicios públicos compuesta por agua, gas y electricidad representaba el 4% de un salario mediano en noviembre de 2023. En 2025, el peso de estas tarifas ascendió al 11% del mismo salario, lo que obligó a las familias a reasignar partidas presupuestarias para evitar el corte de suministros.

El estudio concluye que casi la mitad de los hogares argentinos activó mecanismos de subsistencia financiera. La correlación de datos evidencia que el endeudamiento y la quema de ahorros financiaron el déficit operativo generado por la nueva incidencia de los precios relativos en la economía doméstica. (Agencia OPI Santa Cruz)