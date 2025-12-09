Chubut tendrá nuevo software para controlar las licencias médicas de estatales

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres anunció que la provincia contará con un nuevo sistema de control de las licencias médicas de los estatales, con el objetivo de que haya mayor seguridad y confidencialidad en las tramitaciones.

A su vez, el sistema prevé que se fortalezca el rol del contralor médico para que se certifique las situaciones reales ante los pedidos de licencia médica.

El nuevo procedimiento de contralor médico para los empleados de la administración pública prevé “evitar demoras en los procedimientos y dinamizar el análisis de certificados”.

“Con la puesta en marcha de este nuevo software, avanzamos en la construcción de un Estado adaptado a las necesidades actuales, cuidando el bolsillo de los chubutenses, pero también garantizando que aquellos trabajadores que cada día se colocan la camiseta de nuestra provincia, cuenten con herramientas que les permitan desarrollar mejor su tarea” sostuvo Torres.

El gobernador indicó que se promoverá la “digitalización y evitando el uso de papel, lo cual reducirá notablemente el impacto ambiental”.

Con este nuevo software en caso de enfermedad, “cada trabajador pueda realizar la carga de un certificado médico a través de una plataforma que utilizará mecanismos de reconocimiento facial, garantizando la seguridad y la confidencialidad de la información”.

El procedimiento consiste que, una vez realizada la carga, “el área de Recursos Humanos del área correspondiente, elevará la documentación al sector de Reconocimientos Médicos de la administración provincial, y en el curso de 24 a 48 horas, el empleado obtendrá una respuesta respecto de la eventual convalidación del certificado enviado”. (Agencia OPI Chubut)