Rescataron los tres buques hundidos en Caleta Paula tras un temporal

Tras el temporal de viento que azotó la provincia de Santa Cruz entre el 17 y 18 de noviembre que provocó el hundimiento de tres barcos pesqueros Yakisa, Barracuda y Alborada de la Flota Amarilla en el puerto Caleta Paula.

Este lunes, se inició el plan de salvamento y reflotamiento de las embarcaciones según detalló el Ministerio de Producción de Santa Cruz.

Desde el gobierno provincial indicaron que se “acompañaron todas las maniobras para garantizar un salvamento seguro, sin derrames y bajo protocolos ambientales. El operativo comenzó a las 8.00 horas y se extendió hasta las 19.00 horas, aproximadamente”.

El rescate lo efectuó la empresa especializada salvamento y buceo Canal & Canal SRL, y se desarrolló “conforme a lo planificado, bajo supervisión permanente del jefe de la Oficina de Protección, Seguridad y Gestión Ambiental del Puerto Caleta Paula, dependiente de la UnEPoSC, Ricardo Gordillo y el coordinador General, Walter Uribe”.

El operativo se efectuó con los permisos correspondientes y bajo la autorización y acompañamiento de la Prefectura Naval Argentina, cuya “intervención resultó fundamental para garantizar un procedimiento seguro y conforme a la normativa vigente”. (Agencia OPI Santa Cruz)