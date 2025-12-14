Alquileres y tarifas subieron 55% en términos relativos desde 2023

- Publicidad -

El costo relativo de los alquileres y los servicios públicos registró un aumento del 55% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, según un informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Este incremento en los gastos fijos obligatorios contrasta con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del 2,5% reportado en noviembre y expone la pérdida de poder adquisitivo real en las familias, pese a la desaceleración del promedio estadístico.

El análisis fiscal detalla que la discrepancia entre el índice oficial y la capacidad de compra de los hogares radica en la distorsión de los precios relativos. El documento al que accedió la Agencia explica que “entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 siete componentes aumentaron su precio relativo y cinco lo bajaron“. Mientras los servicios esenciales escalaron por encima de la inflación media, bienes de consumo menos frecuente como prendas de vestir y calzado mostraron un abaratamiento relativo del 29% en el mismo período bienal.

Al desglosar el comportamiento financiero del último año, la educación se posicionó como el rubro con mayor suba relativa, marcando un incremento del 18%, seguido nuevamente por alquileres y servicios públicos con un alza del 10%. En contrapartida, el sector salud presentó el menor aumento relativo acumulado en 24 meses, con un 4,4%. El informe subraya que la incidencia en el bolsillo depende de la frecuencia de consumo: el alza en alimentos y tarifas impacta diariamente en el flujo de fondos, anulando el efecto de la baja en bienes durables o semidurables que se adquieren con intervalos de meses o años. (Agencia OPI Santa Cruz)