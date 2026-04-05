ATE decretó un paro general de 72 horas

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La Asociación de Trabajadores del Estado paralizará la administración pública provincial la próxima semana. El sindicato exige una recomposición salarial urgente frente al nulo llamado del Ejecutivo a la mesa de negociación.

La conducción de ATE definió un paro general por 72 horas ante la falta de respuestas del Gobierno sobre la apertura de las negociaciones paritarias. La medida de fuerza paralizará el funcionamiento de la administración pública provincial los días martes, miércoles y jueves de la semana entrante.

Ante la negativa oficial a iniciar el diálogo salarial, la entidad profundizó su plan de lucha. La cúpula gremial exige una inyección directa de recursos económicos para revertir la situación de emergencia financiera que atraviesan los empleados de la administración central.

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El sindicato admitió la caída en la recaudación provincial. Frente a los números fiscales, los dirigentes rechazaron de plano que el Ejecutivo licúe los sueldos del sector como método de ajuste. “No vamos a aceptar que la única salida de la crisis sea congelar salarios a los estatales“, advirtió la organización en su declaración.

El cronograma del paro diagramado por los referentes sindicales para los próximos días contempla las siguientes medidas conjuntas:

Cese total de actividades durante 72 horas corridas.

Intervenciones y acciones gremiales en cada repartición de la provincia.

Movilizaciones territoriales en cada localidad de Santa Cruz.

(Agencia OPI Santa Cruz)