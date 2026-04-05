Avanza un acuerdo con Gendarmería para la cesión de tierras en El Chaltén

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La Municipalidad de El Chaltén avanza en un acuerdo con Gendarmería Nacional para la cesión de tierras que permita ampliar la oferta de tierras para viviendas familiares ante la continua demanda habitacional en esta localidad cordillerana.

El intendente Néstor Ticó avanza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la fuerza de seguridad nacional para que cedan tierras que no están siendo ocupadas y permita su reutilización para la construcción de viviendas y ampliar la disponibilidad de tierras.

Como contrapartida se podrá avanzar en la regularización de los predios de Gendarmería Nacional para “otorgar seguridad jurídica y orden territorial dentro del ejido urbano”.

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Además del municipio, se suman concejales y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y equipos técnicos de los organismos involucrados. (Agencia OPI Santa Cruz)