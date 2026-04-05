Torres anunció un plan de construcción de 450 viviendas ante la demanda habitacional

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció en El Maitén que la administración provincial lanzará un plan de construcción de 450 viviendas ante la demanda habitacional existente.

Torres afirmó que ante la crítica situación económica afecta a aquellos habitantes que deben alquilar una vivienda y cuyos costos siguen subiendo.

El mandatario anunció que “el primer plan que llevamos adelante contempla 450 viviendas, con el objetivo de que, a través del repago, se financien nuevas soluciones habitacionales”.

- Publicidad -

“Son viviendas de rápida construcción que permiten dar una respuesta inmediata a la demanda habitacional; es un esquema solidario que priorizará los casos más urgentes y en situación de mayor vulnerabilidad. El sistema contempla un esquema de puntaje transparente, donde todos podrán inscribirse a través de una página web, y será el primer plan de viviendas sin intermediarios”, aseguró.

Torres sostuvo que “la recesión nacional, en un contexto inflacionario, golpea la economía de todos los argentinos y Chubut no es la excepción; pero lejos de hacer catarsis, la responsabilidad de los dirigentes es encontrar soluciones concretas”. (Agencia OPI Chubut)