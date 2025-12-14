Milei felicitó a José Kast tras victoria en Chile

- Publicidad -

El presidente Javier Milei reconoció a José Antonio Kast como mandatario electo de Chile y definió el resultado electoral como un paso para la defensa de la propiedad privada en la región.

El titular del Ejecutivo indicó que el objetivo es trabajar en conjunto para que el continente adopte las ideas de la libertad frente a lo que denominó el yugo opresor del socialismo del Siglo XXI. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se alineó con esta postura y sostuvo que la defensa de la propiedad privada marcará el camino de la administración.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial sobre la futura gestión. El documento establece la voluntad de trabajar con Chile y otros socios regionales en la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos para promover el crecimiento económico.



La cartera diplomática detalló las materias prioritarias para el diálogo con las nuevas autoridades. El Gobierno argentino notificó su disposición para abordar la lucha contra el narcotráfico, el combate al crimen transnacional organizado y la promoción del comercio y las inversiones. (Agencia OPI Santa Cruz)