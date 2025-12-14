Sesión por salmoneras y acuerdo con YPF se realizará el lunes

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Cámara de Diputados de Tierra del Fuego se reunirá este lunes 15 de diciembre para tratar dos temas de amplio debate como la modificación de la ley de Acuicultura, que permitiría la producción de salmones en cautiverio, y el traspaso de las operaciones de la petrolera YPF a la empresa provincial Terra Ignis.

Tras una paralización de la actividad parlamentaria durante más de 100 días, los legisladores fueguinos se reencontrarán al inicio de la semana y tratarán de encauzar los dos temas que preocupan al gobierno de Gustavo Melella.

El mandatario se expresó a favor de modificar la ley de acuicultura para permitir que se posibilite la explotación en cautiverio de salmónidos.

Esta sesión debió realizarse la semana pasada y se suspendió a pedido del legislador oficialista Federico Greve, para evitar que se exponga la interna que atraviesa el bloque de Forja.

Las tensiones por la modificación de la Ley de Acuicultura se suman a las diferencias dentro del oficialismo respecto del acuerdo firmado por Melella con YPF. (Agencia OPI Tierra del Fuego)