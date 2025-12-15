Seguirá la bonificación en impuestos a quienes planten árboles en Río Grande 

- Publicidad -

(OPI TdF) – La municipalidad de Río Grande recordó a los contribuyentes que continuará vigente la bonificación en el impuesto inmobiliario por “cada árbol que los frentistas planten en sus veredas (fuera de su ejido particular), con los respectivos cuidados y mantenimiento del ejemplar”.

Esta medida se sustenta en los términos que establece la Ordenanza 3838/18 y prevé la bonificación hasta un total de 3 árboles.

Para quienes estén interesados en obtener este beneficio deberán realizar la solicitud a través del correo electrónico [email protected] o acercarse a mesa de entrada general del Municipio, ubicado en Elcano 203, antes de que finalice el año.



Los frentistas deberán presentar la nota del pedido firmada por el titular, foto de los árboles y copia del DNI.

Además, se recordó que la solicitud debe renovarse anualmente, y quienes ya pidieron la reducción impositiva deberán contactarse y enviar la información para dar de alta nuevamente la bonificación. Tendrán tiempo hasta el 15 de diciembre inclusive. (Agencia OPI Tierra del Fuego)