Empresario de Trelew le disparó dos tiros a su esposa y luego se quitó la vida

(OPI Chubut) – La ciudad de Trelew se encuentra conmocionada por un grave caso de violencia registrado el sábado a la noche donde un conocido empresario le disparó a su esposa y luego se quitó la vida.

La policía de Chubut se encuentra investigando los pormenores del ataque que el empresario Martín Ibarbia de 77 años efectuó contra su esposa, Silvia Abraham de 65 años a quien le disparó dos tiros en la cabeza y luego se quitó la vida.

Ibarbia es un reconocido empresario de la construcción.

La pareja fue encontrada en el interior de su vivienda ubicada en la calle Urquiza, entre A. Jenkins y Galina, tras el llamado de emergencia de los hijos.

Según las últimas informaciones, la mujer permanece internada en terapia intensiva, con muerte cerebral.

La justicia ya solicitó las grabaciones de cámaras de seguridad para descartar el ingreso de alguien al domicilio previo al incidente o una salida posterior.

La policía hasta el momento no encontró pruebas que indiquen que haya habido violencia física ni forcejeos en la vivienda, o que se haya tratado de un robo.

La Fiscalía de Trelew se encuentra en la etapa investigativa para dilucidar cómo ocurrieron los hechos. (Agencia OPI Chubut)