EEUU acusó a Cole Allen por el ataque contra Donald Trump

- Publicidad -

El sospechoso de 31 años arriesga una condena a perpetuidad tras disparar en la cena de corresponsales. El expediente judicial detalla la compra anticipada de dos armas y un viaje previo desde Los Ángeles.

Cole Tomas Allen enfrentó este lunes a la justicia federal de Estados Unidos y escuchó formalmente los cargos por el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump.

Durante la indagatoria, el sospechoso de 31 años vistió un uniforme carcelario azul brillante. El juez federal de instrucción, Matthew Sharbaugh, interrogó al imputado en la sala. Allen contestó las preguntas del magistrado en voz alta y con claridad.

- Publicidad -

El individuo eludió declarar su culpabilidad o inocencia durante el procedimiento. En cambio, solicitó abogados defensores para su representación legal, informó al tribunal sobre su maestría en ciencias de la computación y descartó el consumo reciente de drogas o alcohol, según reportaron las cadenas CNN y CBS News.

El expediente judicial detalla tres delitos específicos contra el tirador:

Utilizar un arma de fuego durante un delito violento.

Transportar armamento en el comercio interestatal con intención criminal.

Intentar el asesinato del mandatario de los Estados Unidos.

Las penas incluyen una condena máxima a prisión perpetua por la tentativa de magnicidio. El transporte de armamento contempla un castigo de hasta 10 años de cárcel, mientras que el disparo del arma suma un mínimo obligatorio de 10 años adicionales al encierro.

La fiscal Jocelyn Ballantine exigió la detención preventiva del individuo ante el tribunal. “El Sr. Allen viajó a través de las fronteras estatales armado con un arma de fuego y llegó a Washington”, sostuvo la funcionaria. “Intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump”, afirmó.

El itinerario del atacante registra un viaje en tren desde Los Ángeles hacia Chicago y luego a Washington entre el 21 y el 24 de abril. Allen ingresó al hotel Hilton el mismo día de su llegada a la capital.

Los documentos acusatorios detallan la adquisición de dos armas en California. El sospechoso compró una escopeta de corredera calibre 12 a un vendedor alrededor del 17 de agosto de 2025. Luego adquirió una pistola calibre .38 en otra ciudad el 6 de octubre de 2023.

Jeanine Pirro, la fiscal federal principal de Washington, anticipó cargos adicionales para el expediente. “El acusado dejó clara su intención y esa intención era derrocar al mayor número posible de altos funcionarios del gabinete”, advirtió la titular del ministerio público.

Pirro detalló el armamento que el individuo portaba la noche del sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales. “Cualquier insinuación de que no estaba allí para hacer daño es absurda”, indicó la fiscal y aseguró que el camino de Allen hacia la rendición de cuentas en el sistema penal comienza hoy.

El Servicio Secreto activó el protocolo de seguridad de forma inmediata al escuchar las detonaciones en el lobby del hotel. Los agentes evacuaron abruptamente del salón al presidente, a la primera dama Melania Trump, al vicepresidente JD Vance y a otros miembros del Gobierno.

Periodistas, funcionarios y legisladores buscaron refugio y cayeron al suelo al oír los ruidos. Allen permanecerá bajo custodia federal y enfrentará una nueva audiencia de detención este jueves a las 11:00 (hora local) ante otro juez de paz en Washington DC. El tribunal programó la audiencia preliminar para el 11 de mayo. (Agencia OPI Santa Cruz)