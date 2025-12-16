SSServicios instala sector exclusivo para sus clientes en el Aniversario de Río Gallegos

- Publicidad -

En el marco de la logística organizativa para el Festival 140° Aniversario de Río Gallegos, la empresa de telecomunicaciones SSServicios ha confirmado su participación activa dentro del predio del Boxing Club. La firma ha decidido implementar una estructura denominada “Espacio de Conexión SS“, un sector reservado que operará durante las cuatro noches del evento.

La propuesta de la compañía se centra en ofrecer una experiencia diferenciada del resto de los asistentes al festival. Según la información difundida, este espacio está diseñado para brindar un ambiente “cálido y armonioso” que permita a los usuarios acceder a servicios de gastronomía y bebidas, y disfrutar de los espectáculos en un entorno de mayor tranquilidad.

“Esta nueva participación en el aniversario de la ciudad es una forma de agradecer la confianza de nuestros clientes y de seguir ofreciendo beneficios y propuestas innovadoras, pensadas desde la cercanía y el compromiso con Santa Cruz“, declararon fuentes oficiales de SSServicios. El objetivo declarado es trascender el rol técnico de una empresa de servicios para integrarse en la identidad local y los momentos clave de la comunidad.

- Publicidad -

Para gestionar el acceso a este sector limitado, la empresa ha activado un mecanismo de participación digital a través de sus redes sociales oficiales en Instagram y Facebook. La estrategia incluye el sorteo de dos entradas, estableciendo un cupo de cinco ganadores diferentes por cada día de festival. Con esta acción, SSServicios asegura la asistencia de sus clientes al espacio físico dispuesto en el Boxing Club, consolidando su presencia en el desarrollo de Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)