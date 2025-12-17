Bullrich preside Comisión de Trabajo tras cruce con Mayans

- Publicidad -

La senadora Patricia Bullrich asumió la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e iniciará hoy el debate por la reforma laboral tras ser designada por votación en el Senado.

El jefe de la bancada peronista, José Mayans, cuestionó el nombramiento. El legislador ocupó un lugar en la mesa de la Presidencia junto a la titular designada y sostuvo a los gritos que el oficialismo realiza manejos discrecionales. Mayans alegó errores en la interpretación del reglamento por parte de las nuevas autoridades.

El senador por Río Negro, Martín Soria, sumó sus críticas al procedimiento. Soria calificó la conformación de las comisiones como arbitraria durante la sesión constitutiva.

La senadora Bullrich presidirá desde las 11 la primera jornada de tratamiento del proyecto de reforma laboral remitido por el gobierno de Javier Milei. La intención del oficialismo es conseguir la firma del dictamen el próximo viernes. (Agencia OPI Santa Cruz)