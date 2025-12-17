Pablo Grasso la hace fácil: lo que aumenta en salarios lo traslada en incremento de impuesto a los vecinos para sostener el gran déficit municipal que es cada vez mayor

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El último aumento salarial del municipio de Río Gallegos al personal fue del 12% acumulativo y de acuerdo a lo expresado por la Concejal Andrea D´Amico en Fm News, el intendente Pablo Grasso trasladó ese porcentaje a las Tasas, contribuciones e impuesto que le cobra al vecino de la ciudad.

Lo que explicó la edil es que el aumento de los impuestos municipales establecidos por el Ejecutivo municipal están de acuerdo y en proporcionalidad al aumento salarial recibido este año por los municipales.

Resumiendo: todos los incrementos salariales que otorga el municipio, lejos de proveerlo de un presupuesto craneado previamente, consensuado y estudiado para minimizar el desfasaje presupuestario y minimizar el impacto de la inflación en perjuicio del vecino, el intendente Grasso lo traslada a los impuestos elevando de esta manera (entre otros ítems) Patentes y Contribuciones por encima de los valores normales; de hecho, las patentes en esta capital son las más caras de toda la provincia.

Ahora bien, se le presenta un problema de ejecución muy importante al dueto Grasso-Robles, por cuanto si no recauda de manera genuina y continua y como mínimo no duplica o triplica la recaudación que hoy no supera el 30% de la población de Río Gallegos, no habrá plata que le alcance ni coparticipación que se aumente, para sostener semejante déficit.

Pablo Grasso se ufana de aprobar aumentos por encima de otras localidades y el SOEM le reconoce al intendente “el esfuerzo”, sin embargo ni uno ni otro explican claramente de dónde sacan los fondos para solventar esos aumentos y es claro que no lo pueden decir: los vecinos podrían rebelarse y dejar de pagar las tasas y dado que actualmente es tan bajo el porcentaje de contribuyentes que están al día, los aumentos (tratando de equiparar ese déficit generado por los que no pagan) son más elevados para aproximarse al monto de la deuda que se le genera al municipio en materia salarial.

Excluyendo al municipio de El Calafate que hace frente a salarios y aguinaldos (y hasta provee un cordero gratuito a los empleados), sin forzar los números del presupuesto ni acudir a fuentes de financiamiento de dudosa procedencia, el resto de las localidades sufren de un déficit congénito, no pueden cumplir mínimamente con cuestiones básicas y podría decirse que hoy, excepto Calafate y posiblemente San Julián, el resto son oficinas de pago de sueldos y mantenimiento de una superestructura deficitaria con muy malas administraciones. Pero hay un agravante: en la mayoría de los casos retienen las cuotas sindicales y no le abonan a los gremios, (en los que hay buena sintonía entre gremio y Ejecutivo como en Río Gallegos, nadie protesta) y en general también retienen haberes y no depositan en la CSS ni en la CPS, generando millonarias deudas en perjuicio directo de los trabajadores.

Bajar y reducir

Se hace imprescindible, entonces, que la municipalidad a cargo de Grasso implemente políticas de recupero de activos financieros, básicamente que desarrolle políticas de austeridad, bajen el plantel político, desechen a todos los ñoquis y disminuyan la planta de personal, hoy de más de 4.500 personas y que año a año ingresan en un número mayor a los que se jubilan o se van de la administración municipal.

Que el Intendente establezca un orden de prioridad en las “inversiones” y se encargue de solucionar problemas a los contribuyentes, dejando de lado el “pan y circo” que genera con grandes despliegues, escenarios y super millonarias contrataciones de artistas y carísimas logísticas para el aniversario de la ciudad y cada fin de año, sin que el contribuyente sepa (jamás) de dónde saca la plata; el SOEM no siga en silencio sobre los gastos desmesurados del Ejecutivo, mientras hablan de endeudarse para cubrir los déficit monstruosos que generan.

Hacia finales de este año (2025), los haberes de la administración pública municipal de Río Gallegos se posicionaron entre los más altos de la provincia de Santa Cruz. De esta manera la Categoría 10 (Ingresante) quedó en $ 837.594.00, para la Categoría 24 $1.188.477,00, mientras que el Intendente se fijó un sueldo bruto de $ 1.607.87,00.

Asimismo, cabe destacar que los proyectos de presupuesto para el ejercicio 2026 presentados recientemente en nuestra provincia, por los municipios y el gobierno provincial, muestran un escenario de extrema rigidez fiscal, donde la “recuperación salarial” queda supeditada a la disponibilidad de financiamiento externo y al manejo de déficits estructurales. Esto, obviamente, como lo dijimos anteriormente produce inestabilidad e incertidumbre a la masa de trabajadores.

Historia de los aumentos

En la última mesa de negociación paritaria realizada en septiembre de 2025 en Río Gallegos, el Ejecutivo Municipal y el SOEM acordaron un incremento salarial del 12% acumulativo.

Este aumento se distribuyó de la siguiente manera: en septiembre/25:iImpacto en los haberes percibidos a principios de octubre; en octubre y noviembre: se pactó la aplicación del resto del porcentaje pactado.

El incremento tuvo un impacto directo en el sueldo básico, beneficiando tanto a trabajadores activos como a jubilados municipales. Además del porcentaje salarial, se acordaron medidas laborales como el pase a planta permanente de trabajadores del SIPEM y recategorizaciones para el personal escalafonado.

A diferencia del año 2024, donde los aumentos superaron el 130%, la pauta salarial de 2025 se pactó en porcentajes más moderados siguiendo la desaceleración de la inflación nacional, aunque igualmente disparó críticas desde sectores opositores por quedar debajo de la pauta provincial. El año quedó así:

Periodo Porcentaje de Aumento Primer Cuatrimestre (Abril) 15% (incluyendo un 12% acordado en abril) Julio – Agosto 15% (repartido en 8% y 7% respectivamente) Septiembre – Noviembre 12% (Acuerdo acumulativo final) Aumento Acumulado 2025 -66.3% (Cifra reportada a mediados de año) / -30% anual final según estimaciones de cierre de paritaria municipal

Perspectivas 2026

De lo que hemos podido analizar en base a los datos oficiales sobre la que sustentamos esta invesatigación, el proyecto de Presupuesto 2026 para la capital provincial refleja una situación financiera crítica que condiciona fuertemente cualquier aumento salarial masivo por encima de la inflación.

Tengamos en cuenta que el intendente Grasso ha decretado la emergencia administrativa y económica hasta este mes de diciembre de 2026, lo que implicaría un congelamiento de la planta de personal y la suspensión de nuevos ingresos; sin embargo, las fuentes del propio municipio aseguran que todo ello se incumple.

El gasto en personal proyectado para el 2026 es de aproximadamente $91.325 millones (sumando planta permanente y temporaria), lo que representa el rubro más pesado del presupuesto y requiere que todo el esfuerzo presupuestario esté concentrado (al igual que a nivel provincial) en el sostenimiento de la masa salarial.

Pablo Grasso la hace fácil: lo que aumenta en salarios lo traslada en incremento de impuesto a los vecinos para sostener el gran déficit municipal que es cada vez mayor

Río Gallegos estima un déficit financiero total de -$23.150 millones, evidenciando que los ingresos propios y la coparticipación no alcanzan para cubrir el funcionamiento operativo y el plan de obras, sin asistencia financiera extra. Por este motivo desde el Ejecutivo y con ayuda del SOEM y algunos ediles de esta capital, se promueven otras fuentes de financiamiento, entre ellas la posibilidad de tomar deuda pública. La gran pregunta es ¿Será esa la solución o agravará el problema financiero del municipio?

En toda la documentación consultada, no se especifica un porcentaje de “recuperación” real y genuina en el municipio de Río Gallegos. El presupuesto se enfoca en la sostenibilidad del pago de haberes actual ante una caída real de los ingresos nacionales y provinciales del 10,4% y hasta ahora, tal lo reconoció la concejal D´Amico y mencionamos al principio, los aumentos salariales al personal municipal de Río Gallegos, el intendente Pablo Grasso los recupera a través de aumentos de impuestos a los vecinos de la ciudad; obviamente en desmedro de los servicios que debe prestar los cuales son mínimos y deficientes como la recolección de residuos, el asfaltado de las calles, los arreglos de la vía pública (cordones, pintura, cartelería, calles, mantenimiento, semaforización, etc) que hace muchos años está ausente de la preocupación del Ejecutivo pero que seguro Pablo Grasso comenzará a revertir cuando se acerquen las elecciones del 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)