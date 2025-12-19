BGH y Mirgor tercerizan producción bajo régimen industrial

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE), en su última sesión del 11 de diciembre en Ushuaia, validó un esquema de tercerización productiva que beneficia a los dos gigantes del régimen industrial de Tierra del Fuego: BGH SA y el Grupo Mirgor. Bajo la modalidad de trabajo “a fasón”, ambas compañías delegarán parte de sus procesos a estructuras externas para cumplir con sus proyecciones de mercado de cara al primer cuatrimestre de 2026. La decisión, que contó con el aval de la Dirección General de Industria, permite a las empresas principales sortear sus propios límites de capacidad instalada y requerimientos logísticos sin necesidad de ampliar sus plantas permanentes en Río Grande.

BGH SA reconoció formalmente ante la CAAE que su demanda de equipos de climatización ha superado la capacidad máxima de su planta industrial. Para subsanar este cuello de botella, la empresa obtuvo la autorización para contratar a la Cooperativa de Trabajo Tierra del Fuego (ex Audivic Río Grande LTD). El acuerdo estipula la fabricación de 28.000 unidades de aire acondicionado de las marcas Silent Air, Alaska, Top House, Likon y Cooltime entre enero y marzo de 2026. Este movimiento reactiva la mano de obra de la cooperativa, una fábrica recuperada por sus trabajadores, aunque bajo un esquema de dependencia técnica total: BGH proveerá los insumos críticos, como placas principales y displays, mientras que la cooperativa se limitará al preformado de caños, ensamblaje y soldadura.

Por su parte, el Grupo Mirgor empleará una estrategia similar para su línea de electrónica de consumo. La CAAE autorizó a la firma a subcontratar a la empresa Centro de la Informática SA para la producción de 17.000 televisores de la marca Quint. El cronograma de trabajo se extenderá de enero a abril de 2026 y, según la justificación oficial presentada por el holding, responde a la necesidad de segregar los procesos productivos de sus distintas marcas. La firma alegó que la convivencia de diferentes requerimientos contractuales y comerciales en una misma instalación atentaría contra la “eficiencia” necesaria en un mercado que calificaron como “desafiante”.

Esta recurrencia al modelo de “fasón” por parte de las terminales electrónicas más poderosas de la provincia pone de relieve la flexibilidad que otorga el Régimen de Promoción Industrial (Ley 19.640) para externalizar la producción. Mientras la Dirección General de Industria se prepara para comisionar personal que verifique los procesos en las plantas subcontratadas, queda expuesto un ecosistema donde las grandes marcas operan como nodos de distribución de trabajo hacia terceros, manteniendo el control del cupo y la tecnología, pero delegando la operatividad y los riesgos de planta en estructuras menores o cooperativas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)