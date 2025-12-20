Reneé Fernández presidirá el Tribunal Superior de Justicia

- Publicidad -

El Tribunal Superior de Justicia resolvió que Reneé Fernández seguirá siendo la presidenta del máximo tribunal durante el año 2026.

Fernández estará junto a los vocales Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, en medio de una crítica situación institucional donde aún resta conocerse la definición judicial sobre la designación de cuatro integrantes por parte del Poder Legislativo, que fuera rechazada por el Tribunal Superior.

En relación con las Cámaras Criminales y Correccionales, se confirmaron las presidencias para ambas circunscripciones judiciales. En la Primera Circunscripción, la presidencia estará a cargo de María Alejandra Vila, mientras que en la Segunda Circunscripción asumirá Juan Pablo Olivera.



En tanto, en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción continuará en la presidencia Carlos Enrique Arenillas, mientras que en la Segunda Circunscripción el cargo será ocupado por Horacio Mauricio Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz)