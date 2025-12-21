El 29 por ciento de los argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas

- Publicidad -

El 29 por ciento de los trabajadores argentinos destinará el Sueldo Anual Complementario de diciembre al pago de deudas, cifra que representa un incremento de 16 puntos porcentuales respecto al 13 por ciento registrado en el mismo periodo de 2024. El relevamiento de la consultora Focus Market indica que la cancelación de obligaciones financieras pasó a ocupar el primer lugar entre los destinos del ingreso extra, desplazando opciones de consumo y ahorro para los 10.051.200 empleados registrados que perciben el beneficio según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino.

La consultora explica que este comportamiento es el cambio más drástico observado en el periodo y sugiere un mayor endeudamiento familiar o presiones por costos crecientes en servicios, alimentos y obligaciones cotidianas. El informe asocia esta tendencia a los resultados de mediados de 2025, cuando el 31 por ciento de los consultados ya utilizaba el aguinaldo de junio para gastos básicos. Para el sector de clase media, el estudio determinó que el 53 por ciento recurrió a ahorros o deudas durante el transcurso del año, lo que convierte al sueldo complementario en un salvavidas para el cierre del ejercicio.

La reasignación de fondos hacia el desendeudamiento provocó una caída de 11 puntos porcentuales combinados en las categorías de vacaciones e inversiones. La intención de gasto en turismo descendió del 26 al 19 por ciento, mientras que la inversión en activos bursátiles bajó del 23 al 19 por ciento. Por su parte, la adquisición de dólares para atesoramiento cayó del 16 al 12 por ciento, lo que el reporte técnico atribuye a una menor urgencia por refugiarse en moneda extranjera ante una mayor estabilidad cambiaria respecto a años previos.

- Publicidad -

Damián Di Pace, director de Focus Market, puntualizó que el aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024, con un énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales. El análisis sostiene que la preferencia por la estabilidad sobre el crecimiento patrimonial indica una recuperación incompleta para los hogares de ingresos medios y bajos. En cuanto a instrumentos de ahorro, los plazos fijos y el stockeo de mercadería cayeron al 2 y 1 por ciento respectivamente, condicionados por la proyección de tasas de interés del 20,9 por ciento TNA para diciembre de 2026 según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. (Agencia OPI Santa Cruz)