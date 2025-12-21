Torres se reunió con intendentes para avanzar en plan de obras

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres encabezó este viernes un encuentro con intendentes de la provincia en la sede de la Casa de Gobierno en Rawson para avanzar en el diseño de un plan de obras para toda la provincia y la posibilidad de implementar un Programa de Videovigilancia para el control del tránsito vehicular.

Torres instó a los intendentes en cuyas localidades aún no se implementó la fotomulta que adhieran a la iniciativa provincial.

Torres señaló que “hicimos un balance general del año y del trabajo que venimos realizando junto a cada uno de los intendentes y jefes comunales, como así también analizamos las obras previstas para el año que viene, contempladas en el Presupuesto aprobado este jueves en la Legislatura”.

- Publicidad -

“Repasamos ejes importantes de la gestión junto a los municipios, como la responsabilidad fiscal, los convenios entre las áreas de Infraestructura y Educación con cada localidad para garantizar las obras fundamentales en las escuelas” destacó el mandatario.

Además, en la reunión se conversó sobre “la necesidad de implementar el programa de videovigilancia que establece la realización de fotomultas en aquellas ciudades cuyos Concejos Deliberantes aún no adhirieron, y que va a permitir un tránsito más seguro en cada comuna”.

Torres señaló que cada municipio deberá dar cuenta de las obras que necesita y afirmó que serán “los intendentes quienes realicen los respectivos proyectos ejecutivos, lo cual nos va a permitir avanzar rápido con obras importantes para cada una de las comunidades de nuestra provincia”.

En la Sala de Situación de la Casa de Gobierno estuvieron presentes los intendentes Gerardo Merino (Trelew); Claudia Loyola (Camarones); Damián Biss (Rawson); Darío James (Gaiman); Jorge Perversi (Puerto Pirámides); Luka Jones (28 de Julio); Héctor Méndez (Paso de Indios); Jorge Seitune (Tecka); Gustavo Loyaute (Río Mayo); Miguel Gómez (Gobernador Costa); Diego Pérez (Río Pico); Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer); Marcelo Limarieri (Gualjaina). Asimismo, participaron de manera remota los intendentes Gustavo Sastre (Puerto Madryn); Sebastián Balochi (Sarmiento); Mariel Peralta (Rada Tilly); Dante Bowen (Dolavon); Matías Taccetta (Esquel); Oscar Currilén (El Maitén); y César Salamín (El Hoyo).

Desde el gobierno provincial participaron el ministro de Economía de Chubut, Miguel Arnaudo; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; Guillermo Aranda y Jennifer Contardi por parte de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Genaro Pérez. (Agencia OPI Chubut)