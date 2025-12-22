Jubilados y pensionados cobran sus haberes

- Publicidad -

La Caja de Previsión Social (CPS) informó que este martes 23 de diciembre, en cumplimiento de la Ley 3840 de pago de haberes a las personas jubiladas, retiradas y pensionadas, el sector pasivo percibirá sus haberes de diciembre.

La norma, reglamentada en octubre de 2023 a través del Boletín Oficial de Santa Cruz, establece que la acreditación de ese haber “deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes”.

Además, señala que “para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida”.



El organismo indicó los aumentos de diciembre para jubilados, pensionados y retirados según el siguiente detalle:

Administración Pública Provincial: 2,3%

Asignación Trans – Ley N° 3724: 2,3%

Veteranos de Guerra de Malvinas – Ley N° 2747: 2,3%

Aeronáuticos: 2,3%

A.M.A: 2,3%

Banco Santa Cruz: 2,3%

Cámara de Diputados: 2,3%

Autoridades Superiores (Dto. N° 49/17): 2,3%

Docentes: 2,3%

Instituto de Energía: 2,3%

IDUV: 2,3%

Luz y Fuerza SPSE: 2,3%

Autoridades Superiores SPSE: 2,3%

FENTOS: 2,3%

Distrigas: 2,3%

SAT: 2,3%

Policía: 2,3%

Poder Judicial: 4%

Previsional: 2,3%

Salud: Incremento de US en los niveles

UNEPOSC: 2,3%

Vialidad Provincial: 2,3%

Municipalidad de Los Antiguos: 10%

Municipalidad de Puerto San Julián: 4%

Incremento por liquidación complementaria en diciembre

Municipalidad de Los Antiguos: 5% (septiembre) y 10% (noviembre)

Instituto de Energía: 1% adicional al incremento ya acordado (Dto. N° 0299/25). (Agencia OPI Santa Cruz)