Sáenz advierte que el déficit cero impide proyectar gastos provinciales

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó la falta de previsibilidad sobre ingresos y gastos en el proyecto de Presupuesto 2026 y afirmó que con el déficit cero no se come. El mandatario advirtió sobre la posibilidad de que el país acumule dos años sin una ley de presupuesto, situación que impide a las administraciones provinciales determinar los flujos financieros con los que contarán para su gestión.

Sáenz señaló que la ausencia de esta normativa afecta la planificación técnica de los gobernantes, quienes requieren conocer cuáles serán los ingresos y egresos de sus jurisdicciones. El mandatario sostuvo que la ley también es para los gobernantes, porque tenemos que tener previsibilidad y saber cuáles van a ser los ingresos, cuáles son los gastos, con qué vamos a contar, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que no.

En cuanto a la ejecución de recursos, el gobernador puntualizó la situación de las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. El Ejecutivo Nacional decidió no activar estas partidas hasta que el Congreso defina de dónde obtendrán los recursos, bajo el argumento de que su aplicación genera déficit fiscal. Ante esto, Sáenz planteó que si se va a votar una ley que provoca desequilibrio fiscal y no se va a pagar, tampoco se beneficia a los sectores destinatarios.

El análisis del Ejecutivo salteño describió la situación en la Cámara de Diputados como una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país. La falta de acuerdos para establecer el origen de los fondos destinados a universidades y discapacidad mantiene bloqueada la ejecución de estas partidas mientras el Gobierno Nacional prioriza el objetivo del equilibrio financiero.

Argentina completaría dos períodos anuales consecutivos sin la sanción de la ley de presupuesto de no lograrse acuerdos parlamentarios sobre las partidas de gastos y recursos. (Agencia OPI Santa Cruz)