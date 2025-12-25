Los salarios crecieron 2,5 por ciento pero enfrentan empate técnico

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el Índice de Salarios registró en octubre un aumento del 2,5 por ciento mensual, cifra que se posicionó 0,3 puntos por encima de la inflación del mismo mes, la cual fue del 2,2 por ciento. A pesar de este diferencial positivo, el análisis técnico de la Fundación Libertad y Progreso define la situación actual como un escenario de empate técnico en términos de poder adquisitivo.

El economista jefe de la fundación, Iván Cachanosky, explicó que el índice de salarios avanzó 2,5 por ciento mensual en octubre, mientras que la inflación de octubre fue 2,2 por ciento. El especialista advirtió que para el mes de noviembre la inflación alcanzó el 2,5 por ciento, lo cual genera incertidumbre sobre la capacidad de los salarios para sostener una velocidad de crecimiento que logre superar el incremento de precios en la medición siguiente.

La estructura del mercado laboral muestra distorsiones donde el sector privado no registrado continúa creciendo mientras que el empleo formal se encuentra un poco estancado. Según el reporte, aunque el salario empezó a recuperar rápido, quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el gobierno. La consultora vincula la posibilidad de una mejora en la formalización y los haberes a la implementación de reformas laborales y a la estabilidad de un año no electoral.

Las proyecciones para el año 2026 supeditan la recuperación de los niveles salariales previos a la crisis a una desaceleración sostenida de los precios. El informe estima que la inflación va a ir bajando hasta que, en agosto o septiembre, llegue cerca del 1 por ciento mensual. Bajo esta premisa técnica, el salario del sector privado quedaría más cerca del nivel previo a la gestión actual, fundamentado en que cuanto más se avancen las reformas, mejor va a ser para los salarios. (Agencia OPI Santa Cruz)