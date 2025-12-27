AMET criticó la sanción del Presupuesto Nacional 2026 que recorta fondos a escuelas técnicas

- Publicidad -

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Santa Cruz rechazó la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 en el Senado que transformó en ley el cálculo de recursos y gastos para el próximo año y convalida el recorte de fondos a las escuelas técnicas.

Señalaron que la norma representa “uno de los golpes más duros que haya sufrido el sistema de educación técnico-profesional desde la recuperación democrática”.

En un comunicado, AMET criticó el impacto del artículo 30 dado que implica “una herramienta de desfinanciamiento directo de las escuelas técnicas, los centros de formación profesional y las áreas de investigación tecnológica”.

“Se consumó un ataque histórico a la educación técnica y al desarrollo del país” advirtieron y apuntaron que la ley aprobada este viernes en el Senado “no se trata de un ajuste aislado, sino de una política deliberada que degrada el rol estratégico de la educación técnica como motor del desarrollo industrial, productivo y científico de la Argentina”.

“Nuestro objetivo fue claro: advertir y persuadir a los senadores para que impidieran que el Presupuesto 2026 avance sobre el financiamiento de la educación técnica. Sin embargo, la mayoría del cuerpo legislativo decidió convalidar una política de ajuste impulsada por el Gobierno Nacional” aseguraron desde AMET.

El secretario general de AMET Santa Cruz, Gustavo Basiglio indicó que los docentes se encuentran en “alerta y movilización” frente a estos nuevos recortes en la educación técnica.

Afirmaron que la aprobación del presupuesto implica, en los hechos, la eliminación de la fuente de financiamiento específica que sostenía a la educación técnico-profesional, avanzando en una derogación encubierta del artículo 52 de la Ley 26.058.

De esta manera, apuntaron que peligra el financiamiento para “equipar escuelas, actualizar talleres, capacitar docentes y garantizar igualdad de oportunidades para miles de estudiantes en todo el país”. (Agencia OPI Santa Cruz)