El Senado aprobó el Presupuesto 2026

El Senado sancionó la Ley de Presupuesto 2026 con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. La normativa asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales y elimina la obligatoriedad estatal de invertir el 6% del PBI en Educación.

El oficialismo consiguió la aprobación general con el apoyo de la UCR, el PRO, el bloque Convicción Federal y senadores provinciales. El bloque Justicialista rechazó el texto completo. El proyecto arribó al recinto tras la media sanción en Diputados, instancia donde se retiró el Capítulo 11 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La discusión financiera se centró en el Capítulo 2, validado por 42 votos contra 28. Allí, el Artículo 12 fija recursos por 4,8 billones de pesos para las universidades, sujetos a requisitos de acceso. El Artículo 30 deroga el financiamiento del 6% del PBI para Educación y anula la Ley de Ciencia y Técnica que establecía un aumento progresivo hasta el 1% del PBI en 2032. También elimina la asignación del 0,2% de gastos corrientes para colegios técnicos.

José Mayans cuestionó la consistencia del programa económico y afirmó que el ajuste del dólar responde a exigencias del FMI. El radical Maximiliano Abad votó a favor en general pero rechazó el Artículo 30 por eliminar las proyecciones de inversión. Patricia Bullrich defendió el presupuesto como un cambio de sistema administrativo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel condujo el debate pero se retiró del recinto antes de la votación del articulado financiero del Capítulo 2. (Agencia OPI Santa Cruz)