Caleta Olivia: Nuevo ataque a tiros contra un comercio céntrico

Una escalada de violencia armada sacude la tranquilidad de Caleta Olivia, donde la modalidad de ataques a balazos, que anteriormente se registraba en viviendas particulares, se ha trasladado peligrosamente a la zona comercial céntrica. Este sábado, cerca de las 17:00 horas, el local identificado como “El Rey de la Goma”, ubicado en la intersección de las calles San José Obrero y Gaucho Rivero en el barrio Gregores, fue blanco de un violento ataque perpetrado desde una motocicleta.

Según la reconstrucción de los hechos basada en testimonios de los propietarios y datos preliminares, dos personas que se desplazaban en el vehículo menor habrían efectuado entre seis y siete disparos contra la fachada del comercio. La mecánica del ataque, que quedó registrada por una cámara de seguridad, generó momentos de extrema tensión cuando los proyectiles impactaron en la pared y uno de ellos logró perforar un vidrio del establecimiento. A pesar de la violencia del episodio, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Efectivos de la Policía provincial desplegaron un operativo en el lugar para realizar las pericias correspondientes, que incluyen el levantamiento de vainas servidas y el análisis de material fílmico para identificar y localizar a los autores. Sin embargo, este hecho no es aislado y expone un patrón delictivo que preocupa a los vecinos de El Gorosito. La comunidad advierte que los episodios vinculados al uso de armas de fuego están migrando desde los barrios periféricos hacia los comercios del área céntrica, instalando una sensación de inseguridad latente.

El ataque a la gomería se suma al denunciado el pasado 26 de diciembre por los responsables de la panadería “Chocolope”, situada entre José Hernández y Lucio Mansilla. En aquella oportunidad, el comercio sufrió un tiroteo durante la madrugada del 24 de diciembre. Los damnificados alertaron entonces sobre la peligrosidad de la situación: “Queremos dar aviso de lo ocurrido para que los vecinos estén alerta y otros comerciantes igual, dado que se está viendo mucho esta metodología”, declararon, evidenciando que la reiteración de estos atentados comienza a configurar un escenario de riesgo sistemático para el sector comercial de la localidad. (Agencia OPI Santa Cruz)