Javier Milei: “La cuestión de Malvinas es innegociable”

Javier Milei calificó de “innegociable” la soberanía de las Islas Malvinas durante una entrevista concedida al diario británico The Telegraph y aseguró que “nunca” renunciará al reclamo territorial, aunque matizó su postura con la necesidad de mejorar el intercambio comercial.

El presidente expuso su visión de política exterior basándose en un alineamiento irrestricto con Estados Unidos y el rechazo a los bloques orientales. “Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos“, sostuvo Milei, marcando una diferencia entre la necesidad económica y el reclamo histórico.

La definición geopolítica: Occidente vs. “Satélites”

En el reportaje, el Presidente desglosó su lectura del mapa global actual, descartando el concepto tradicional de globalización en favor de una disputa de influencias. Milei identificó tres bloques claros:

“Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites. Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia –su bloque de satélites– sea todo el continente americano“.

Bajo esta lógica, el libertario reiteró su acercamiento al republicano Donald Trump, consolidando la posición de Argentina dentro de la esfera de influencia norteamericana.

Duras críticas a Venezuela

En otro tramo de la entrevista, el Jefe de Estado apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro. Milei acusó al líder venezolano de utilizar los recursos estatales para “infectar a todo el continente con el comunismo“.

“El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y si, fundamentalmente, la versión cubana terminara, el mundo también sería un lugar mejor“, sentenció, reforzando su rechazo ideológico a los gobiernos de izquierda en la región.

Autopercepción de la gestión

Sobre el cierre de sus declaraciones, Milei realizó un balance de su administración con una afirmación categórica sobre el rumbo económico y político adoptado desde diciembre de 2023.

“Estoy cada vez más convencido de que somos el mejor Gobierno de la historia”, concluyó el Presidente ante el medio del Reino Unido. (Agencia OPI Santa Cruz)