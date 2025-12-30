Habrá mantenimiento nocturno en el aeropuerto de El Calafate

- Publicidad -

La empresa London Supply concesionaria del aeropuerto Internacional de El Calafate “Comandante Armando Tola” informó que habrá tareas de mantenimiento en la pista de aterrizaje durante las horas sin actividad aeroportuaria.

La firma indicó que esta actividad no afectará a los vuelos comerciales.

Desde el próximo 5 de enero hasta el 26 de marzo se realizarán trabajos de mantenimiento en la pista programadas para este período estival.

En un comunicado aseguraron que las obras tienen como objetivo mantener la seguridad operacional, además de mejorar el servicio y la infraestructura aeroportuaria, y se desarrollarán exclusivamente en horario nocturno.

“Las tareas no afectarán el horario habitual de operación del aeropuerto, que continuará funcionando normalmente entre las 7 y las 21 horas” afirmaron.

Además, añadieron que en caso de registrarse demoras o programarse vuelos especiales, las tareas de mantenimiento “serán suspendidas de manera preventiva, para permitir el aterrizaje o despegue de las aeronaves”. (Agencia OPI Santa Cruz)