Flybondi canceló un nuevo vuelo a Puerto Madryn y despertó críticas

(OPI Chubut) – La empresa aérea lowcost Flybondi canceló este martes un nuevo vuelo a Puerto Madryn y generó una ola de críticas por parte de los pasajeros y alerta en las autoridades provinciales ante los incumplimientos reiterados de la compañía.

Se trata del cuarto vuelo cancelado en la semana de parte de Flybondi y dan cuenta de las decisiones que la empresa adoptó a fin de año sobre modificaciones en la conectividad en diferentes puntos del país y del extranjero.

Los pasajeros afectados ya habían tenido una cancelación anterior y generó el malestar ante los representantes del aeropuerto y la firma aerocomercial.

Tras un impasse de meses donde la empresa cumplía con la programación de los vuelos, nuevamente se registran modificaciones y cancelaciones en las frecuencias desde y hacia Puerto Madryn.

De acuerdo con los datos registrados en distintos aeropuertos del país, hasta el 30 de diciembre, la aerolínea habría cancelado alrededor de 70 vuelos en poco más de 72 horas, una cifra que encendió señales de alerta en plena temporada alta y volvió a poner en foco los problemas operativos que impactan directamente en los pasajeros. (Agencia OPI Chubut)