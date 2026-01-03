Vuoto mueve el tablero: Yésica Garay vuelve al Ejecutivo

- Publicidad -

(OPI TdF) – El tablero político de la capital fueguina vuelve a sufrir modificaciones en su esquema de poder. En una sesión extraordinaria realizada en las últimas horas, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó la licencia solicitada por la concejala del Partido Justicialista, Yésica Garay. La edil, una pieza clave en el armado político del intendente Walter Vuoto, dejará su banca legislativa para regresar al Departamento Ejecutivo Municipal, esta vez para ocupar el rol estratégico de Jefa de Gabinete.

Este movimiento responde a una convocatoria directa del Intendente, quien busca oxigenar y endurecer la gestión municipal recurriendo a funcionarios de su “riñón” político. La aprobación del cuerpo deliberativo fue un trámite formal necesario para permitir el desembarco de Garay en la nueva función.

La rotación de los “leales”

- Publicidad -

La designación de Garay no sorprende a quienes siguen el día a día de la política ushuaiense; confirma la tendencia de la administración Vuoto de rotar a un grupo selecto de funcionarios por distintas áreas del Estado. Garay no es una cara nueva en la gestión: antes de su paso por el Concejo, ya había ocupado la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos, y fue titular del PAMI en Tierra del Fuego.

En su discurso de despedida del recinto, Garay mantuvo la línea discursiva oficialista: “Voy a trabajar con el mismo compromiso de siempre, dando todo lo que tengo para fortalecer el rumbo del Ejecutivo Municipal”, señaló, validando la necesidad de la intendencia de cerrar filas ante el escenario político actual.

El reemplazo en la banca

La salida de Garay activa los mecanismos de sucesión en el legislativo local. La banca será ocupada por Vanina Ojeda Maldonado, concejala suplente que deberá garantizar la continuidad de la representación del bloque oficialista.

Ojeda Maldonado llega con antecedentes mixtos en la administración pública, habiéndose desempeñado como subsecretaria de Cultura y en áreas de gestión de derechos y organización comunitaria. Su ingreso asegura que el oficialismo mantenga el número de manos necesarias en el recinto, mientras Garay se enfoca en la “mesa chica” de la Intendencia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)