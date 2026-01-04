Diagraman trabajos de Vialidad Urbana en 2026

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Subsecretaría de Vialidad Urbana de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia prevé incrementar los trabajos en distintos barrios de la ciudad durante los primeros meses del año para realizar trabajos de mantenimiento.

El organismo se creó a fines del 2025 e intervino con trabajos en barrios de la Zona Norte y Sur mediante tareas de mantenimiento vial, el saneamiento y ante eventos de emergencias climáticas.

“Este primer trimestre de trabajo demuestra que, con organización, planificación y presencia en el territorio, podemos dar respuestas concretas a los vecinos. La prioridad fue llegar rápido a los lugares donde la situación era más urgente o afectaba directamente la movilidad cotidiana” señaló el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich.

El funcionario destacó que “estamos ordenando la demanda, planificando intervenciones por prioridades y coordinando con todas las áreas municipales. Este primer trimestre es solo el comienzo; la ciudad necesita un mantenimiento permanente y hacia 2026 queremos consolidar un programa que nos permita intensificar y sostener este trabajo en todos los barrios”.

En la Zona Sur los trabajos se localizaron en los barrios Máximo Abásolo, Cordón Forestal, Roca, Moure, Pueyrredón y Abel Amaya donde se realizó mantenimiento vial, enripiados y saneamiento.

En la Zona Norte las cuadrillas de operarios efectuaron tareas en los barrios Gesta de Malvinas, ARA San Juan, Centenario, Ciudadela, Diadema, Castelli Este y Oeste, Laprida donde se repasaron y nivelaron más de 40 calles, con intervenciones en arterias principales como Daniel Macías, Alfredo Morales, 8 de Diciembre (Km 8) y Córdoba. (Agencia OPI Chubut)