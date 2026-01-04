Reyes 2026: Precios, promociones y la estrategia de los bancos para el 6 de enero

- Publicidad -

El cierre de la temporada de fiestas impacta directamente en el bolsillo de los consumidores este 6 de enero. Según el último informe de la consultora Focus Market, el gasto promedio por regalo para el Día de Reyes Magos se ubica en $59.500. Esta cifra representa un incremento nominal del 25% respecto al ticket de 2025, que fue de $47.460.

El relevamiento indica que el 38% de la demanda se concentra en Juguetes, seguido por un 20% en Indumentaria y un 14% en libros didácticos. A pesar de la percepción de carestía, el informe técnico destaca que los precios en la categoría de mayor volumen aumentaron hasta un 33%, un porcentaje que corre por debajo de la inflación general acumulada.

Un ejemplo claro del ajuste de precios se observa en artículos estándar: un juego de memoria que en 2025 costaba $28.491, en 2026 cotiza a $37.990. Damián Di Pace, director de la consultora, advierte que el sector “absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas”, lo que evidencia una competencia agresiva en un mercado con consumo retraído.

Dispersión de precios y “ingeniería” financiera

El mercado presenta una brecha de valores significativa según el tipo de producto. El informe detalla los siguientes costos base para los artículos más solicitados en el Top 10:

Juego de Magia: desde $9.000 .

. Mascota interactiva: $31.500 .

. Monopatín plegable: $184.000 .

. Robot Vader (70cm): $499.950.

Para mitigar el impacto del pago contado, la estrategia comercial se vuelca masivamente a la financiación. Los bancos ofrecen hasta 12 cuotas sin interés y descuentos del 50% en jugueterías seleccionadas. Por su parte, los supermercados aplican un esquema de 80% de descuento en la segunda unidad para liquidar stock de juegos de verano y pelotas inflables hasta el 5 de enero.

El canal de venta físico mantiene su predominio, aunque cede terreno. Los Centros Comerciales a Cielo Abierto captan el 30% de las operaciones, seguidos de cerca por el Comercio Electrónico con un 28% y los Shopping Centers con un 22%. (Agencia OPI Santa Cruz)