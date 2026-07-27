Una encuesta ubica el rechazo a Javier Milei por sobre el peronismo

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Un relevamiento de opinión pública sobre 1.817 casos expone cómo la predisposición a votar en contra de una fuerza supera al respaldo positivo en la sociedad argentina de cara a las elecciones de 2027.

Un estudio de alcance nacional de la consultora Proyección reveló que el 40,1% de los encuestados está dispuesto a votar a un candidato que no sea de su preferencia para impedir que el presidente Javier Milei continúe en el poder.

El sondeo, cerrado el 10 de julio de 2026, expuso una diferencia de 2,6 puntos porcentuales frente al rechazo tradicional hacia el peronismo, postura que alcanzó un 37,5% de predisposición al voto táctico de oposición.

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La medición registró un escenario fuertemente polarizado donde las posturas que exigen un cambio de administración suman el 51,5%, frente a las alternativas favorables a la continuidad que agrupan el 39,4%.

Polarización y comportamiento electoral

El desglose del universo de encuestados contrarios al oficialismo mostró que un 24% se declaró “muy de acuerdo” con elegir una alternativa secundaria para frenar al gobierno, mientras que un 16,1% se manifestó “de acuerdo”. En el segmento del voto antiperonista, el respaldo “muy de acuerdo” registró un 20,8% y la variante “de acuerdo” obtuvo un 16,7%.

“El 40,1% de los consultados afirmó que estaría dispuesto a votar a un candidato que no sea de su preferencia para impedir que Milei continúe como presidente”, detalló el informe emitido por la consultora Proyección.

Esta dinámica de rechazo cruzado influyó en la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación en 2015 y en la victoria de Javier Milei en 2023.

Preferencias de gestión y distribución ideológica

Al medir las expectativas para 2027, la opción de mantener la administración nacional actual reunió un 20,3%, en tanto que un 19,1% solicitó la continuidad del mandatario pero con modificaciones en el gabinete y en la orientación de las políticas públicas.

En la vereda opositora, un 37,8% prefirió un nuevo gobierno liderado por un espacio afín al peronismo y un 13,7% optó por una opción no peronista. Un 9,1% de los entrevistados indicó no tener su decisión tomada.

El espectro ideológico mostró un 26,3% acumulado entre posturas de derecha (17%) y centroderecha (9,3%). Las posiciones de izquierda (7,7%) y centroizquierda (11,1%) sumaron un 18,8%, mientras el centro reunió 12,4% y un 42,5% afirmó no identificarse con ninguna de las categorías.

Contexto de competencia electoral

Este tramo de la investigación complementa los datos previos de la consultora Proyección que expusieron un empate técnico en un eventual balotaje entre Javier Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anticipando una disputa reñida para la primera vuelta presidencial de 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)