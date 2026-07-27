Brasil citó al embajador argentino por los ataques de Javier Milei

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al representante de la diplomacia argentina en Brasilia tras los cuestionamientos públicos formulados por el mandatario argentino en la ciudad de São Paulo.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, citó este 13 de julio de 2026 al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para exigir explicaciones formales por las declaraciones vertidas contra el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes.

La determinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil escala un conflicto institucional desatado tras las críticas del presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, quien cuestionó de manera directa la conducción política y judicial del país vecino.

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Las fricciones diplomáticas se profundizaron luego de que el jefe de Estado argentino respaldara la precandidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, durante un encuentro político desarrollado en territorio brasileño.

Cuestionamientos de gestión e injerencia electoral

Durante su intervención pública en territorio paulista, el mandatario argentino sostuvo la existencia de un denominado “riesgo Lula” para los mercados regionales y llamó al electorado local a interferir de manera activa en las urnas.

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas“, afirmó Javier Milei, presidente argentino.

En esa misma línea, el titular del Poder Ejecutivo argentino acusó a la administración de Luiz Inácio “Lula” da Silva de haber financiado campañas propagandísticas de desestabilización contra la República Argentina, según reportó el periódico Folha de São Paulo.

Las acusaciones de la Casa Rosada no se detuvieron en la gestión del Partido de los Trabajadores, sino que alcanzaron de forma explícita al máximo tribunal de justicia brasileño a través del señalamiento directo al magistrado Alexandre de Moraes.

El trasfondo de esta decisión diplomática evidencia el quiebre de los canales institucionales entre ambas naciones, marcando la postura del Palacio de Itamaraty frente a lo que consideran una injerencia indebida en la política interna brasileña. (Agencia OPI Santa Cruz)