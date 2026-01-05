Vencimientos, reservas y la necesidad de un nuevo préstamo bancario

- Publicidad -

El Gobierno nacional enfrenta esta semana el primer test financiero de magnitud del 2026. Este viernes 9 de enero debe ejecutarse la cancelación de obligaciones de deuda externa que superan los US$4.200 millones. El Ministerio de Economía ultima la estrategia para cubrir un bache financiero estimado en US$1.500 millones necesarios para completar el pago sin drenar las reservas internacionales.

La ingeniería financiera apunta al anuncio inminente de un préstamo con bancos internacionales (REPRO) para obtener liquidez. Según los registros de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la carga de la deuda se concentra en los tenedores de bonos soberanos reestructurados.

El desglose de los compromisos a pagar el viernes es el siguiente:

Globales en USD (GD29 al GD46): Representan el mayor peso, con US$1.397 millones en capital y US$982 millones en intereses.

Bonares en USD (AL29 al AL41): Demandan US$1.187 millones en capital y US$462 millones por intereses.

Globales en EUR (GE29 al GE46): Suman US$125 millones de capital y US$60 millones de intereses.

La factura total de enero

Aunque el vencimiento del viernes concentra la atención del mercado, las obligaciones del mes no terminan allí. La administración central también debe afrontar pagos con organismos internacionales por US$300 millones de capital y US$140 millones de intereses.

A esto se suman US$148 millones correspondientes a Letras del BCRA. En términos agregados, enero cierra con una cuenta total a pagar de US$3.008 millones en concepto de capital y US$1.792 millones en intereses. (Agencia OPI Santa Cruz)