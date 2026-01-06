Puerto Ushuaia: Niegan intervención y apuntan a la Base Naval

- Publicidad -

(OPI TdF) – La tensión entre la administración provincial y el Gobierno Nacional ha escalado a un nuevo nivel estratégico. Roberto Murcia, titular de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), salió al cruce de las versiones que indicaban una inminente intervención federal sobre la terminal portuaria fueguina.

La desmentida y la “Operación Desgaste”

El funcionario provincial negó categóricamente la existencia de documentación oficial que avale una intervención. “No hemos sido notificados de ningún acto administrativo”, sentenció Murcia. Sin embargo, su lectura política fue mucho más allá de la burocracia: denunció un modus operandi clásico destinado a justificar el traspaso de manos del activo estatal.

“Primero te desprestigian, después te intervienen, y después lo privatizan. Es la historia de este país”, disparó Murcia, sugiriendo que las recientes inspecciones técnicas no buscan auditar, sino “construir un relato” de ineficiencia o irregularidad para desplazar a la Provincia del manejo de la terminal.

El conflicto técnico: Obras bajo la lupa

El punto de fricción se originó tras una inspección de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Según el titular de la DPP, lo que Nación señaló como “irregularidades” son, paradójicamente, obras de mantenimiento que se estaban ejecutando de manera coordinada con los mismos organismos nacionales.

Recambio de defensas del muelle.

Repavimentación del acceso portuario.

Infraestructura de servicios.

“Todo eso lo estábamos haciendo juntos. De repente pasó a ser irregular”, explicó Murcia, exponiendo la contradicción técnica que alimenta la sospecha de una intencionalidad política detrás de la auditoría.

El trasfondo geopolítico: La Base Naval y EEUU

Este es el dato clave que explica la presión sobre la caja y el control del puerto. Murcia vinculó la embestida nacional con el rechazo de Tierra del Fuego al proyecto de la Base Naval Integrada bajo condiciones que involucraban apoyo logístico de potencias extranjeras, específicamente Estados Unidos.

“¿Existe alguna duda de que esto tiene que ver con la base naval integrada y el polo logístico antártico?”, cuestionó el funcionario.

El Puerto de Ushuaia no es solo una unidad de negocios turísticos; es la puerta de entrada a la Antártida y el punto de mayor tráfico de cruceros del hemisferio sur. La administración local defiende que la infraestructura fue ampliada en 1998 y 2023 con fondos provinciales, y que cualquier intento de injerencia viola la autonomía federal.

Próximos pasos

La Provincia ya ha elevado notas a la Secretaría Legal y Técnica, Fiscalía de Estado y Jefatura de Gabinete. Murcia advirtió que, si Nación avanza sin competencia legal sobre un bien provincial, el conflicto se dirimirá en la Justicia Federal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)