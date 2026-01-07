Alejandro Barrozo será el nuevo ministro de Economía de Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella designó a Alejandro Barrozo como el nuevo ministro de Economía, tras la renuncia de gran parte del equipo económico provincial.

Barrozo reemplazará a Francisco Devita y el gobernador indicó que el cambio de figuras del gabinete es “un reacomodamiento normal”.

Melella indicó que “quiero agradecer profundamente a Francisco Devita por su trabajo, dedicación y compromiso en tiempos complejos. Su gestión ha sido fundamental para la estabilidad económica de la provincia”.

“Alejandro Barrozo es un profesional con una vasta trayectoria en el Estado provincial, cuyo conocimiento y experiencia garantizan la continuidad del trabajo y el rumbo que hemos trazado. Confiamos plenamente en su capacidad para liderar este ministerio estratégico en la próxima etapa”, aseguró el mandatario fueguino.

Barrozo es Contador Público Nacional y cuenta con una extensa carrera en la administración pública como Contador General, Secretario de Hacienda y Secretario de Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal de la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)