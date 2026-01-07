EEUU asegura 50 millones de barriles de crudo venezolano

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó el inicio de una operación para transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano de alta calidad hacia territorio norteamericano como parte de los acuerdos inmediatos establecidos tras el cambio de régimen en Caracas. El anuncio oficial se realiza apenas tres días después de la intervención militar estadounidense que culminó con la detención del ex mandatario Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Esta maniobra energética marca el primer movimiento económico de envergadura bajo la administración provisional avalada por la Casa Blanca.

A través de la plataforma Truth Social el mandatario estadounidense detalló la arquitectura financiera de la operación y estipuló que el crudo será comercializado a precio de mercado bajo su supervisión personal. Trump fue enfático al señalar que controlará el destino de los fondos resultantes para asegurar que se utilicen en beneficio tanto del pueblo venezolano como de los intereses de Estados Unidos. Para materializar el traslado de los recursos se instruyó al Secretario de Energía Chris Wright a ejecutar el plan de inmediato mediante el uso de buques de almacenamiento que transportarán la carga directamente a los muelles de descarga en suelo estadounidense.

La viabilidad política de este traspaso de recursos se gestó mediante una negociación rápida con Delcy Rodríguez quien asumió la conducción del gobierno provisional con el visto bueno de Washington. La funcionaria que se desempeñaba como vicepresidenta y mantiene el cargo de ministra de Hidrocarburos facilitó la entrega de los activos energéticos que permanecían inmovilizados. La estructura de poder resultante tras el ataque de las fuerzas estadounidenses permitió destrabar los inventarios de crudo que Venezuela mantenía almacenados sin posibilidad de exportación debido al bloqueo impuesto por el propio Trump a mediados de diciembre del año pasado.

La operación expone el pragmatismo de la nueva relación bilateral donde las reservas que no podían colocarse en el mercado internacional ahora fluyen hacia el norte tras la remoción de Maduro. La administración Trump capitaliza así la intervención en Caracas asegurando un suministro masivo de hidrocarburos autorizado por las nuevas autoridades provisionales mientras mantiene el control fiscal sobre los ingresos generados por la venta de estos activos estratégicos que hasta hace una semana se encontraban bajo sanciones. (Agencia OPI Santa Cruz)