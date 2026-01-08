Detectaron a un turista que hizo fuego en una reserva natural de El Chaltén

- Publicidad -

La Municipalidad de El Chaltén informó que efectivos de la policía de Santa Cruz junto a personal de Políticas Ambientales intervinieron tras detectar a un turista que acampaba e inició fuego en la Reserva Natural Urbana La Ribera del Río de las Vueltas.

El procedimiento se registró de manera conjunta entre el municipio y la fuerza de seguridad quienes retiraron a la persona y su carpa del área protegida.

Desde el Municipio aseguraron que “está terminantemente prohibido acampar dentro del ejido urbano fuera de los espacios expresamente habilitados para tal fin”.

- Publicidad -

El acampante “realizaba fuego en el lugar, lo que representa un peligro inminente de incendio dentro de la localidad y agrava considerablemente la infracción”.

Las imágenes difundidas dan cuenta de “un fogón improvisado con una chapa, así como residuos abandonados, entre ellos una caja de cigarrillos, lo que evidencia el riesgo ambiental y la falta de cuidado del entorno natural”.

Las autoridades instaron a respetar la normativa vigente para evitar multas y otras sanciones, que pueden ser aplicadas tanto por la Municipalidad de El Chaltén como por la Policía de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)