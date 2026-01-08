Gobierno recibe $5.800 millones para readecuar usina de Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego anunció la recepción de más de $5.800 millones destinados a la readecuación de la usina eléctrica de Ushuaia que cuenta con cinco turbogeneradores.

Así lo confirmó la ministra de Obras y Servicios, Gabriela Castillo quien sostuvo que se trata de un desembolso de $5.827.597.200 para el mantenimiento de los turbogeneradores de la usina.

Se trata de los desembolsos 2 y 3 del Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado por el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) para el proyecto “Readecuación de la Central Eléctrica de la ciudad de Ushuaia”.



El ANR total asciende a $16.187.770.000 y los fondos recibidos a la fecha suman $10.360.172.800, lo que representa un avance financiero del 64% del proyecto global.

“La recepción del desembolso nos permite dar continuidad y acelerar un proyecto estratégico para todos los fueguinos. Estamos hablando de una inversión que va directamente a garantizar el servicio eléctrico en Ushuaia, a optimizar nuestros recursos con una relación costo-beneficio muy favorable y, sobre todo, a prevenir fallas mayores que podrían afectar a la comunidad y a la actividad económica”, afirmó Castillo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)