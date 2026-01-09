Al Gobernador se le salió la cadena y el enano fascistoide apareció del bolsillo izquierdo nublando la moderación que mostraba (hasta ahora)

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En una reciente conferencia de prensa en El Hoyo, en virtud de los graves incendios que se producen en zona de Chubut, Río Negro y Neuquén, el Ministro del Interior Diego Santilli se puso a disposición de la prensa junto al Gobernador de Chubut Ignacio Torres.

Todo iba bien hasta que un periodista chubutense de la región presente allí hizo una pregunta en un tono bajo, de forma muy educada, sin implicaciones ni reclamos y solo realizando una observación de oportunidad, ya sea, en base a lo que el periodista tiene como comprobado o bien trasladándole al Ministro Santilli alguna inquietud o comentario que domina la opinión pública y el periodista la puso para ser respondida.

Lo que sucedió es para analizar, porque a veces uno se pregunta si la presencia de los funcionarios políticos es necesaria en un lugar de catástrofe, para resolver problemas o para tener la foto que le ayude a conseguir publicidad y votos. Y este parece ser uno de estos casos.

El diálogo completo fue el siguiente:

— Periodista: Ministro (dirigiéndose a Diego Santilli), el año pasado la Nación hizo un aporte importante para acompañar a la provincia en las consecuencias del incendio en Epuyén, sin embargo, ese dinero no llegó en su totalidad a los vecinos y hay muchos vecinos que al día de hoy no han podido volver a sus casas o volver a recuperar su capacidad productiva. Desde Nación, ¿qué herramientas van a disponer para este año para que no suceda lo mismo, no? Para poder garantizar que los vecinos de El Hoyo puedan volver a sus hogares.

— Diego Santilli: Nosotros eh… estamos trabajando con el gobernador y así es la manera que lo vamos a hacer eh… entendiendo que lo vamos a acompañar desde el Ministerio de Capital Humano, donde la Ministra Pettovello hace un trabajo enorme, desde el Ministerio de Seguridad con la Ministra Bullrich que está desde la primera semana de diciembre acá instalada con su equipo y la Agencia Federal de Emergencias…

— Ignacio Torres (Gobernador): Te pido una… porque yo estoy cansado de escuchar pavadas. Creo que ayer fuiste vos el que habló de un avión estadounidense y no sé qué teoría conspiranoide. Te voy a ser 100% claro: si tenés alguna denuncia para hacer de que los recursos no llegaron a donde tenían que llegar, acá está el fiscal presente y abajo realizá la denuncia que tengas que hacer. Los recursos, a diferencia de como pasó en el 2021, que pedimos el desarchivo de la causa donde se afanaron la plata que vino de Nación y donde trajeron un camión que documentó agentes del conurbano para realizar tomas en esta zona, yo personalmente voy a fiscalizar los recursos. Así que, cuando termine la conferencia, vos vas a venir conmigo y con el fiscal y vas a realizar la denuncia de lo que recientemente acabás de decir, que supuestamente los recursos no llegaron donde tenían que llegar. Vamos a solicitar formalmente le pedí al fiscal reabrir la causa para investigar a fondo cuando se chorearon la plata del pueblo en el 2021. Cualquiera puede ver las tomas y la gente que vino del conurbano a tomar tierras de manera ilegal cuando sucedió una de las tragedias más grandes de nuestra historia en la provincia. Así que no voy a tolerar ningún tipo de manifestación infundada y de mala fe en este momento donde hay cientos de familias que la están pasando mal.

— Periodista: Estamos hablando de la situación de Epuyén…

— Ignacio Torres (Gobernador): Sí, precisamente.

Analicemos los dichos y las formas

Como primera medida el periodista se dirige al Ministro del Interior, en ningún momento lo hizo al Gobernador Torres; es decir, éste último “copó la parada” sin que nadie le diera participación ni le preguntara absolutamente nada. Veamos:

1° El periodista le plantea al Ministro que el año pasado el gobierno nacional al cual pertenece, envió dinero para contener y asistir a las familias de Epuyén que sufrieron un incendio y ninguna de las familias recibió un solo centavo, entonces la pregunta más lógica es saber si este año, el gobierno nacional instrumentó medidas para que no ocurra lo mismo (que la plata no llegue a los vecinos de El Hoyo).

2° La respuesta de Santilli, como se puede leer en la transcripción o escuchar en el audio es la de un absoluto ignorante de lo que el periodista le habla. Santilli divaga, da vueltas con una dialéctica errante, imprecisa y rodea cuestiones que no hacen al hecho puntual o porque no sabe (lo más probable) o se hace el boludo. Lo cierto que la cara de Santilli es una clara referencia de lo desubicado que se encuentra ante el tema en cuestión y estoy convencido que el funcionario ni idea tiene de lo que pasó con aquellos fondos del gobierno nacional girados para la emergencia en la localidad de Epuyén en el 2025.

Pero Santilli buscando un agujero por donde escaparle a la respuesta en una parte de su respuesta dice “…estamos trabajando con el gobernador y así es la manera que lo vamos a hacer eh…” y el gobernador Torres tiene tres actitudes gestuales antes de tomar la palabra, que ponen de manifiesto la actitud poco civilizada que tuvo seguidamente.

Mientras el periodista le formula la pregunta a Santilli, Ignacio Torres no deja de mirar al reportero, toma agua y en un momento en que el periodista habla de los fondos que nunca llegaron a los destinatario, Torres mira hacia su izquierda buscando la mirada del Fiscal. Finalmente cuando Santilli comienza con su sanata inconexa, sin dar una respuesta concreta a lo que le preguntaron, Ignacio Torres lo mira al Ministro con los dedos apoyados en la mesa hasta que, al ver que el funcionario nacional no cierra la idea, empieza a mirar al frente, visiblemente ofuscado y finalmente, lo interrumpe para tomar la palabra, claramente empujado por el hartazgo que le produce la pregunta de un hombre de prensa alineado con la oposición política a la que Torres pertece..

3° Allí Torres pierde la compostura, se siente agraviado por una pregunta que en realidad no fue para él, pero que tenía la necesidad no de responderla, porque nunca respondió lo fundamental ¿Dónde fue la plata que debía ir para los pobladores de Epuyén?, sino que sacó sus demonios tan elegantemente guardados en algún lugar y se desubicó sin más, ante los presentes.

El Gobernador, en principio y como se puede ver en el video, acusa al periodista de algo de lo cual no está seguro (creo que fuiste vos…) y lo hace responsable de una teoría conspiranoide, de lo cual ni él tiene idea y tampoco describe; es evidente, o reacciona con bronca por saber que trabaja para el kirchnerismo o lo culpa para sustentar toda la parrafada posterior que derramó sin intención de cuidar las formas, copando la parada y sacando a relucir el autoritario e intolerante que anida detrás de su imagen joven, aparentemente seria y aplomada.

Arranca diciendo que está cansado de escuchar pavadas, lo cual transmite un mensaje de hartazgo y algo así como “hasta acá llegaste”. El ataque personal al periodista de quien Torres no está seguro que sea el que habló de las teorías que no explica, sigue con una “invitación” para que haga la denuncia ante el Fiscal que está allí a su izquierda, luego hace referencia a la corrupción descubierta por la justicia en el año 2021, ejecutada por el kirchnerismo que mandó a tomar tierras en la zona de Epuyén y dijo que él personalmente se va a encargar de fiscalizar los recursos que lleguen. Pero en ningún momento ni Santilli ni Torres le respondieron la pregunta que hizo el periodista.

Y lo más grave de lo que dijo el gobernador Torres fue la orden que le dio al periodista cuando le dijo expresamente “cuando termine la conferencia, vos vas a venir conmigo y con el fiscal y vas a realizar la denuncia de lo que recientemente acabás de decir, que supuestamente los recursos no llegaron donde tenían que llegar”.

Y termina con la frase lapidaria que denota el perfil intolerante del joven gobernador “Así que no voy a tolerar ningún tipo de manifestación infundada y de mala fe en este momento donde hay cientos de familias que la están pasando mal”. Es decir que Torres termina dando una orden (cuando termine la conferencia, vos vas a venir…) y fijando una sentencia (no voy a tolerar ningún tipo de manifestación…).

Su peor perfil e inadecuada conducta

El Gobernador Ignacio Torres dejó traslucir su peor cara política: el del intolerante, irrespetuoso, autoritario, falto de timing y carente de cintura política; el desborde propio de quien no sabe ni puede asumir los riesgos y circunstancias que le impone el cargo, actitudes que no lo diferencian de personajes detestables como el de su amigo personal Guillermo Moreno, quizás el maestro conductual que tiene Torres que lo pinta de cuerpo entero de quién es y cómo piensa.

Su obligación como el más alto funcionario provincial, es ser claro, paciente y respetuoso con la prensa, de la cual se sirve cuando le conviene y como todos los demás, detesta cuando le pregunta lo que él no puede o no quiere responder.

La tolerancia a las disidencias es una condición fundamental del cual carece Torres, pero aún es más significativa su reacción negativa, cuando arremete contra un periodista que no le dirigió la palabra a él sino al gobierno nacional, que lo hizo en una forma extremadamente correcta, respetuosa y que solo quería saber si con la partidas de fondos que enviará Nación a la zona de desastre se habían tomado las prevenciones necesarias para que no desaparecieran y llegaran a los damnificados. Lo que en realidad dejó esta conferencia de prensa, es que el periodista puso el dedo en la llaga y el gobierno, algo oculta.

Debe saber el gobernador que no puede obligar a nadie a realizar ningún tipo de denuncia; que la libertad de expresión y la libertad de prensa son elementos constitutivos de la sociedad argentina y chubutense; que si cree que hay historias conspirativas debe ser él, quien (en todo caso) debe ir a la justicia; que no puede ordenarle a un periodista, ni es función de un periodista presentarse ante ninguna fiscalía por las investigaciones que hace y los datos que maneja, dentro de su derecho de informar e investigar; y publicar y/o preguntar, está amparado por la Constitución Nacional Argentina, esto no es Venezuela.

Pero lo que dejó claro la conducta de Ignacio Torres ante la opinión pública, es que no solo es un intolerante más, sino que como lo hacía el kirchnerismo, reacciona mal cuando lo acorralan con preguntas que no puede o no quiere responder, que finalmente no contesta, tapa con reacciones destempladas como las que muestra en el video y deja flotando una duda enorme que no aplaca explicaciones posteriores: ¿Con Torres estamos ante un cambio real o es más de lo mismo con pretensiones de que lo vean distinto para sostenerse en el cargo y fijar su meta en la presidencia, donde sin duda tiene centrado su interés para el 2027?.

“Generalmente un hombre tiene dos razones para hacer algo. Una que suena bien y otra que es la real” escribió alguna vez el reconocido banquero estadounidense J. Pierpoint Morgan. (Agencia OPI Santa Cruz)