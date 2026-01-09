Vialidad Nacional realiza tareas de bacheo en la Ruta Nacional 3

- Publicidad -

La Dirección de Vialidad Nacional Distrito Santa Cruz informó que se están realizando tareas de mantenimiento y conservación de calzada sobre la Ruta Nacional N° 3, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en la red vial nacional de Santa Cruz.

Las tareas sobre la calzada se realizan en distintos sectores cercanos a Río Gallegos y son trabajos de señalamiento horizontal, bacheo, sellado de grietas y tareas de pintura, todos con reducción de calzada y circulación asistida.

Las principales tareas se realizan desde la avenida San Martín y el destacamento Chimen Aike, donde se ejecutan tareas de señalamiento horizontal.

También se efectúan trabajos de bacheo y sellado de grietas y fisuras en el tramo Güer Aike – Aeropuerto de Río Gallegos, mientras que en los puentes sobre el río Coyle, entre los kilómetros 2523 y 2525, se realizan tareas de pintura de barandas de hormigón y veredas.

Además, se está trabajando sobre el Puesto Luis Trovato, a la altura del kilómetro 2510, donde también se desarrollan tareas de bacheo.

Desde Vialidad Nacional solicitaron que “ante la presencia de maquinaria y personal vial en calzada y banquinas, se solicita extremar las precauciones”. (Agencia OPI Santa Cruz)