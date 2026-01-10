Causa AFA: La Justicia habilita la feria e investiga a fondo

- Publicidad -

La Cámara Federal en lo Penal Económico confirmó hoy una decisión clave que acelera los tiempos en una de las causas más sensibles para la dirigencia del fútbol argentino. La Justicia rechazó la queja presentada por la defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, permitiendo así que la investigación continúe activa durante el receso de verano.

La medida fue dictada por la Sala de Feria, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia. Los magistrados avalaron la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Aguinsky, de “habilitar la feria judicial”. En términos sencillos, esto significa que el tribunal considera el caso lo suficientemente urgente como para no detenerse por las vacaciones judiciales de enero, permitiendo avanzar con medidas de prueba sobre la propiedad de la lujosa mansión en Pilar que figura a nombre de los acusados.

El tribunal argumentó que la decisión de continuar investigando no genera un daño irreparable a los imputados ni afecta sus derechos de defensa. Por el contrario, los jueces remarcaron que el juez Aguinsky, como director del proceso, tiene la facultad plena para ordenar actos de instrucción en días inhábiles si lo considera necesario para el éxito de la pesquisa.

- Publicidad -

Reaparición política y fuego cruzado

En paralelo al avance judicial, el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rompió el silencio con declaraciones de alto voltaje político. Utilizando una fuerte ironía, Francos apuntó directamente contra las autoridades de la AFA y Pablo Toviggino, asegurando que tienen “los dedos verdes”, en alusión a las sospechas de manejo irregular de fondos.

“El que me dijo que tenía los dientes amarillos ahora se demostró que tiene los dedos verdes. Se manejó con una impunidad ridícula”, disparó Francos en una entrevista reciente. El ex funcionario fue categórico al referirse a la situación legal de la dirigencia deportiva: “Hay que ser un poco más serio para ser delincuente, no podés hacer las locuras que hicieron estos tipos. ¿Si terminan en cana? Estafaron a la AFA”.

Finalmente, Francos reveló haber mantenido contacto con el presidente Javier Milei durante las fiestas de fin de año. Aunque aclaró que no abordaron temas de gestión en esa charla, dejó la puerta abierta a una posible reincorporación al Gabinete nacional, lo que podría reconfigurar el mapa político en los próximos meses. (Agencia OPI Santa Cruz)