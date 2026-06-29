Chubut registró en 12 años la caída de la matrícula de 8 mil estudiantes

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(OPI Chubut) – El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta señaló que actualmente el sistema educativo provincial “registra una disponibilidad inédita de bancos” debido a la fuerte caída de la matrícula que en los últimos 12 años se detectaron 8 mil vacantes.

El funcionario argumentó que la principal causa de la caída de matrícula se debe a la “disminución de la natalidad, una tendencia que se observa desde 2014 tanto en Chubut como en el resto del país. En un lapso de 12 años, las escuelas han visto reducida su población escolar de manera sostenida”.

Punta destacó que también “influyen los movimientos poblacionales, como el impacto en el sector petrolero en Comodoro Rivadavia y el despoblamiento del interior provincial” y sostuvo que “hay lugar para todos los estudiantes en todas las ciudades, salvo casos de sobredemanda en escuelas específicas que requieren sorteo”.

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Respecto a la cuestión presupuestaria destinada a Educación, el ministro sostuvo que “el pago de salarios representa más del 90% del total”.

El personal dependiente de la cartera educativa es una de las más grandes de la administración pública con 21.000 agentes, de los cuales 16.000 son docentes y 5.000 son auxiliares de la educación.

La masa salarial mensual ronda los 50.000 millones de pesos y Punta sostuvo que en materia edilicia se destinan 700 millones de pesos por día.

El funcionario destacó que el financiamiento educativo son fondos del tesoro provincial y los provenientes de la ley de financiamiento nacional.

También sostuvo que, según los datos oficiales, el 90% de las escuelas privadas de la provincia reciben subsidios estatales. Dentro de ese universo de instituciones no oficiales, el 70% recibe un aporte del 100% para cubrir los cargos docentes. (Agencia OPI Chubut)